Anupam Kher félicite les internautes après l’inauguration du nouveau parlement par le Premier ministre Narendra Modi

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré dimanche le nouveau bâtiment du Parlement. À cette occasion spéciale, l’acteur Anupam Kher s’est rendu sur Instagram et a félicité les citoyens du

pays.

Il a laissé tomber une vidéo, dans laquelle on pouvait le voir réciter un poème dédié au nouveau bâtiment du Parlement qu’il sous-titrait en hindi, « Samast bharat vaasiyon ko naye, aadhunik aur porn roop se Bhartiya Sansad Bhavan ki Hardik shubh kaamnayein aur badhaai. Prabhu se prarthana hai ki aane wale hazaaron saalon tak hamaara ye Sansad Bhavan duniya ke har desh ke lie prajatantra aur loktantra pranali ka ek anutha prateek bane. Jai Hind.





Le Premier ministre Modi a consacré dimanche le nouveau bâtiment du Parlement au pays et a installé le symbole historique « Sengol », près du fauteuil du président de la Lok Sabha dans le nouveau bâtiment.

Le nouveau bâtiment du Parlement est trois fois plus grand que l’ancien bâtiment du Parlement couvrant une superficie de 64 500 km² et pouvant accueillir 888 personnes. L’ancien bâtiment du parlement a été

de forme circulaire tandis que le nouveau bâtiment est triangulaire. Il y avait 543 sièges dans le Lok Sabha dans l’ancien bâtiment. 888 personnes peuvent s’asseoir ensemble à Lok Sabha dans le nouveau bâtiment.

Rajya Sabha avait 250 sièges dans l’ancien bâtiment du parlement. Et le nombre de sièges Rajya Sabha dans le nouveau bâtiment passe à 384. La nouvelle salle Lok Sabha a été conçue sur

le thème du paon oiseau national. Et la conception de la chambre Rajya Sabha a été préparée sur le thème du lotus fleur nationale.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Anupam Kher a récemment été vu dans le film à suspense ‘IB7l’ face à l’acteur Vidyut Jammwal. Il sera ensuite vu dans le prochain film du réalisateur Anurag Basu

film ‘Metro.In Dino’ aux côtés d’Aditya Roy Kapur, Sara Ali Khan, Konkona Sen Sharma, Pankaj Tripathi, Fatima Sana Shaikh, All Fazal et Neena Gupta. (Avec les entrées de l’ANI)



