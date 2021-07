Anupam Kher fait un voyage dans le passé et raconte comment Leonardo DiCaprio a réagi à son introduction en tant qu’acteur indien

Mardi, l’acteur vétéran Anupam Kher a rappelé une rencontre assez spéciale avec la star hollywoodienne Leonardo DiCaprio. Faisant un voyage dans le passé, l’acteur de « Saaransh » a pris son compte Instagram et a partagé une photo de retour monochrome le mettant en scène avec Leonardo.

Selon Anupam, la photo a été prise lorsque les deux acteurs se sont rencontrés lors d’un événement à Los Angeles. L’acteur vétéran porte un costume noir, tandis que Leonardo a l’air fringant comme toujours dans son blazer semi-formel, son t-shirt et sa casquette plate de golf anglais.

Racontant à quel point la réunion était intéressante dans la légende, Anupam a écrit: « J’ai rencontré @leonardodicaprio lors d’un événement à Los Angeles il y a quelques années. Je me suis présenté. J’ai dit: » Je suis un acteur indien. » Il a dit: » Je sais ! » J’ai demandé: « Comment? » Et puis il m’a juste fait un câlin chaleureux. Il était gentil et affectueux. La meilleure chose à propos d’être un acteur est que vous rencontrez des gens merveilleux du monde entier et créez des liens avec eux facilement. Acteurs sont une tribu en eux-mêmes.

L’acteur de 66 ans est l’une des célébrités de Bollywood les plus actives sur les réseaux sociaux. Il continue de partager de tels messages et mises à jour sur ses activités quotidiennes.

Pendant ce temps, côté travail, en mai, Anupam avait remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film de New York pour son court métrage intitulé ‘Happy Birthday’, ajoutant une plume à sa casquette. Le film a également remporté le prix du meilleur court métrage au prestigieux festival du film.

« Joyeux anniversaire » a marqué la deuxième collaboration d’Anupam et Aahana Kumra après avoir présenté en 2019 le film acclamé par la critique « Le Premier ministre accidentel ».

Outre « Happy Birthday », la star vétéran a plusieurs autres projets en préparation, notamment « The Last Show », « Mungilal Rocks » et « The Kashmir Files ».

