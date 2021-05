Anupam Kher fait le point sur la santé de sa femme Kirron Kher, déclare: «  Robert De Niro ne cesse de vérifier son bien-être! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran de Bollywood Anupam Kher a récemment fait le point sur la santé de sa femme Kirron Kher et sa lutte contre le cancer dans une interview avec un grand quotidien.

L’acteur a déclaré au Times of India que Kirron subissait une chimiothérapie, ce qui avait souvent un impact sur son état d’esprit. Il a révélé qu’elle avait du mal à faire face au stress supplémentaire de la situation de verrouillage et de COVID.

Il a déclaré à TOI: « La santé de Kirron s’améliore. C’est un traitement difficile. Elle dit souvent que le verrouillage et la situation de COVID ont rendu les choses difficiles. Les patients qui suivent ce traitement ont besoin de quelque chose pour se distraire. Elle ne peut pas sortir ou rencontrer des gens, mais ce qui est bien, c’est que Kirron est sur la bonne voie pour une meilleure santé. «

« Elle tient bien. Il y a des jours où elle est positive et puis il y a des jours où la chimiothérapie a un impact sur son état de bien des manières. Nous faisons tous de notre mieux et elle le fait aussi. vous devez garder votre état mental fort pour surmonter un traitement aussi difficile. Elle fait tous les efforts pour cela, et nous aussi », a-t-il poursuivi.

Kher a également révélé qu’il est en contact avec son collègue américain Robert De Niro et que ce dernier vérifie souvent l’état de santé de Kirron.

« Oui, j’ai été en contact. Robert m’avait envoyé un message lorsqu’il avait appris la santé de Kirron. Il m’avait également envoyé une vidéo pour me souhaiter mon anniversaire, et il continue de vérifier l’état de santé de Kirron tous les quelques jours », a-t-il ajouté.

Plus tôt en avril, lorsque des informations ont fait surface sur le cancer de Kirron Kher, son mari, Anupam Kher, s’était rendu sur les réseaux sociaux et avait confirmé la nouvelle.

Il s’était rendu sur les réseaux sociaux et dans une note a écrit que «Kirron a été diagnostiqué avec un myélome multiple, un type de cancer du sang». Kher et son fils Sikander avaient également rassuré les fans sur le fait que Kirron Kher rebondirait bientôt.

L’actrice vétéran Kirron Kher a été vue pour la première fois dans Aasra Pyaar Da – un film punjabi en 1983. Elle a ensuite joué dans le film Pestonjee en 1988. Elle a ensuite joué dans plusieurs films à succès tels que Sardari Begum, Devdas, Khamosh Pani, Hum-Tum, Veer Zaara, Rang De Basanti, Khoobsurat entre autres.

Kirron Kher et Anupam Kher se sont mariés en 1985.