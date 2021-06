Anupam Kher dit que son compte Twitter a diminué de 80 000 en 36 heures | Nouvelles des gens

Bombay: Le vétéran de Bollywood Anupam Kher a affirmé jeudi que son nombre de followers sur Twitter avait considérablement diminué au cours des 36 dernières heures.

L’acteur a tweeté en révélant les chiffres et a déclaré qu’il était curieux de savoir s’il s’agissait d’un problème technique ou d’autre chose.

« Chers @Twitter et @TwitterIndia ! J’ai 80 000 abonnés de moins au cours des 36 dernières heures ! Y a-t-il un problème dans votre application ou quelque chose d’autre se passe ! C’est une observation. Pas une plainte….. encore », a tweeté Kher sur Jeudi.

chère @Twitter et @TwitterInde! J’ai 80 000 abonnés en moins au cours des 36 dernières heures ! Y a-t-il un problème dans votre application ou quelque chose d’autre se passe !! C’est un constat. Pas une plainte….. encore. 🙂 – Anupam Kher (@AnupamPKher) 10 juin 2021

Sur le plan du travail, l’acteur est prêt à ancrer et à narrer le prochain film documentaire « Bhuj: The Day India Shook », dont la bande-annonce est sortie plus tôt cette semaine.

Le documentaire parle du tremblement de terre dévastateur de 2001 et capture des témoignages à la première personne de survivants, de sauveteurs, de journalistes, de photographes et de scientifiques de la Terre. La sortie du film est prévue le 11 juin sur discovery+.