Anupam Kher dévoile l’affiche du premier aperçu de son 519e film avec Neena Gupta

Vendredi, l’acteur de Kashmir Files Anupam Kher et l’actrice de Panchayat Neena Gupta se sont rendus sur Instagram et ont dévoilé la première affiche de leur film Shiv Shastri Balboa.

Prenant sa poignée Instagram, l’acteur d’Un mercredi Anupam Kher a traité les fans avec le premier aperçu de son prochain film. Partageant l’affiche, Anupam a écrit : “Présentant le premier aperçu de mon film #ShivShastriBalboa ! Un film du célèbre réalisateur amérindien #AjayanVenugopalan. Produit par #KishoreVarieth et UFI Motion Pictures. Avec @neena_gupta.” Ce sera Le 519e film d’Anupam Kher.



Neena Gupta a également partagé l’affiche avec les légendes : “Lo ji lo meri ek aur film hai ready. Chicago main dikhayenge usko bohot jaldi. Un film d’Ajayan Venugopalan. Produit par Kishore Varieth, UFI Motion Pictures.”





Sur l’affiche, on pouvait voir Anupam debout sur une route pour avoir une vie avec Neena Gupta et un mignon petit chien carlin assis à côté de lui avec des bagages. L’acteur a été vu vêtu d’une chemise qu’il a associée à un jean et une paire de chaussures de sport.

D’autre part, Neena a été vue portant un sari. La toile de fond d’un village avec des vaches qui paissent. Le film sera réalisé par Ajayan Venugopalan sous la bannière UFI Motion Pictures Pvt Ltd. Ajayan est un scénariste et réalisateur indien qui a écrit et réalisé la célèbre sitcom télévisée malayalam “Akkara Kazhchakal”. Cette série télévisée populaire a été suivie d’un film du même nom.

Le film présente également l’acteur Jugal Hansraj. Plus tôt, Anupam a révélé que le film serait une histoire fascinante sur la survie d’un Indien dans une petite ville d’Amérique. En parlant de travail, Anupam Kher est occupé à tourner ses films Emergency et The Signature. Il sera également vu dans “Uunchai” de Sooraj Barjatya, qui devrait sortir en salles le 11 novembre de cette année.

En dehors de cela, il est super heureux de faire partie du drame Telugu Tiger Nageswara Rao, qui est titré par Ravi Teja. Il sera également vu partager l’espace d’écran avec Amitabh Bachchan, Boman Irani et Neena Gupta dans Uunchai de Sooraj Barjatya, qui devrait sortir en salles le 11 novembre de cette année. En revanche, Neena sera vue dans Goodbye.

Dirigé par Vikas Bahl, le film met en vedette Amitabh Bachchan, Rashmika Mandanna, Pavail Gulati, Elli AvrRam, Sunil Grover et Sahil Mehta dans des rôles de premier plan. (Avec les entrées de l’ANI)