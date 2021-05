Anupam Kher dément les rumeurs sur la santé de sa femme Kirron Kher

Mettant fin à toutes les rumeurs sur la santé de sa femme et de l’acteur Kirron Kher, la star de Bollywood, Anupam Kher, a précisé samedi qu’elle « va parfaitement bien ».

Faisant fi des commentaires négatifs, Kher est allée sur Instagram et a publié une déclaration qui disait: « Il y a une rumeur qui circule sur la santé de # Kirron. Tout est faux. Elle va très bien. En fait, elle a fait sa deuxième vaccination. pour COVID cet après-midi. Je demanderai aux gens de ne pas diffuser de nouvelles négatives. Merci. Restez en sécurité. «

Vendredi, Anupam, 66 ans, a également informé ses fans que lui, avec sa famille (y compris sa mère, son frère, sa belle-soeur et Kirron) avait reçu le deuxième vaccin COVID-19 à l’hôpital Nanavati de Mumbai. .

« Nous avons fait notre deuxième vaccination. Merci #SisterAnnie #DrAfsa et @nanavatihospital d’avoir rendu cela possible. Maman a été la plus courageuse. Chanter #OmNamahShivay m’a aidé et, espérons-le, @kirronkhermp bhabhi @kherreema et son frère @rajukherofficial également », a-t-il écrit dans le légende.

Anupam a annoncé en avril que Kirron avait reçu un diagnostic de myélome multiple, un type de cancer du sang. Suite à cela, de nombreuses autres célébrités et fans du couple de célébrités ont exprimé leur inquiétude et lui ont souhaité un prompt rétablissement sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Anupam Kher avait également remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film de New York pour son court métrage intitulé « Happy Birthday », ajoutant une autre plume à sa casquette. Le film a également remporté le prix du meilleur court-métrage au prestigieux festival du film.

Outre «Happy Birthday», Anupam a plusieurs autres projets en préparation, notamment «The Last Show», «Mungilal Rocks» et «The Kashmir Files».