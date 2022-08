Anupam Kher célèbre son 37e anniversaire de mariage avec Kirron Kher et partage une photo inédite de son mariage

La star de Kashmir Files, Anupam Kher, est un père de famille dévoué et il partage toujours sa compassion pour ses proches sur ses réseaux sociaux. Vendredi, Anupam a célébré 37 ans de mariage avec Kiron Kher et la star vétéran a célébré son anniversaire de mariage avec sa famille numérique.

Pour marquer son anniversaire de mariage, l’acteur a partagé une photo vintage inédite de leur mariage sur son Instagram. La photo montrait le moment varmala du couple, et ils se sont tous les deux mariés à Shimla. Eh bien, les vétérans ont l’air un peu méconnaissables sur la photo. Anupam a posté l’image avec la légende : “Joyeux anniversaire mon cher #Kirron. J’ai sorti cette photo de notre mariage il y a 37 ans du coffre au trésor de mon père lors de ma récente visite à Shimla ! Que Dieu te donne tout le bonheur, une vie longue et saine . Saalgirha moubarak !”

Voici l’image







Dès que Kher a posté la photo, plusieurs de ses partisans ont été stupéfaits. Le fils du duo, Sikander Kher, a laissé tomber des emoji cœurs et a écrit : “Joyeux anniversaire maman et papa.” Abhishek Bachchan a également abandonné les émojis cardiaques. Jackie Shroff a dit : “Le bonheur toujours.” Mahima Chaudhary a écrit : “Je vous souhaite à tous les deux un très joyeux anniversaire et un beau voyage à venir. Vous vous ressemblez toujours tous les deux.” Neena Gupta a écrit : “Joyeux anniversaire”. Un fan a écrit : “Joyeux anniversaire monsieur et madame.”

Dans une récente interview, Kher, qui a joué dans plus de 500 films, a partagé ses réflexions sur le débat en cours Nord contre Sud en déclarant que les cinéastes du sud se concentrent sur la narration d’histoires meilleures et plus intéressantes, tandis que Bollywood est toujours occupé à vendre des stars. S’adressant à ETimes, Anupam a déclaré: “Je ne fais pas la différence entre les deux, mais je pense que (leur) cinéma est pertinent car ils ne singent pas Hollywood. Ils racontent des histoires, ici nous vendons des stars. Vous faites des choses pour les consommateurs. Le problème commence lorsque vous commencez à mépriser les consommateurs en disant : “Nous vous rendons service en réalisant un excellent film. Maintenant, vous regardez un excellent film.” La grandeur est atteinte par un effort collectif et que j’ai appris en faisant des films en télougou, tamoul, et je vais faire un film en malayalam.”