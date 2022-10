Anupam Kher célèbre Diwali avec Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Rani Mukerji

Anupam Kher, l’acteur de Kashmir File, a célébré Diwali avec Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan et Rani Mukerji. L’acteur a pris sa poignée Instagram et a posté d’adorables photos avec une douce note de remerciement.



Anupam a posté quelques photos avec son co-acteur d’Uunchai, Amitabh Bachchan, où il pouvait être vu portant une kurta à carreaux rouges tandis que Big B portait une kurta jaune avec une dupatta de couleur claire. Remerciant Big B, il a écrit : “Merci #Amitji, #JayaJi, #Abhishek et #Aishwarya pour une merveilleuse expérience #Deepawali chez vous. C’était super de passer un moment festif avec vous tous ! Amour et prières toujours. #ShubhDeepawali #Festival.”







Dans un autre post, il a partagé des photos avec Rani où Rani a opté pour une kurta noire avec des broderies dorées et du sharara rouge. J’ai adoré ta maison Rani. C’est magnifique ! Amour et prières toujours ! #Diwali #Love #Festival”, a-t-il légendé le post.







Anupam a également rencontré son ami le plus cher avec l’acteur Shahrukh Khan. SRK est beau dans une kurta noire. Appelant cette réunion un Diwali Bonaza, il a écrit : « Diwali bonanza ! J’ai rencontré mon plus cher ami #Shahrukh après une très longue période. Il était comme toujours aimant, attentionné, respectueux, compatissant et bien sûr charmant ! Que Dieu lui accorde tout le bonheur de le monde ! @iamsrk #DDLJ #Friend #Love.”







Pendant ce temps, sur le front du travail, Anupam sera vu à Kuch Khatta Ho Jaay. En dehors de cela, il sera également vu dans Emergency, Uunchai et The Signature parmi plusieurs autres. (Avec entrées de l’ANI)