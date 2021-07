Anupam Kher annonce son 519e film dans le dernier post | Nouvelles des gens

New Delhi: la star vétéran Anupam Kher, samedi, a écrit une note de gratitude pour ses fans et ses followers alors qu’il annonçait son film, qui sera de manière impressionnante le 519e de sa carrière.

Kher a profité de son compte Instagram pour annoncer la nouvelle avec une vidéo dans laquelle on pouvait le voir capturer la boîte de la carte de l’avion, tandis que son vol survolait l’océan Atlantique.

« Ravi d’annoncer mon 519e film en survolant #AtlantcOcean à 36000 pieds », a-t-il légendé le post.

Comptant ses bénédictions, Kher a ajouté: « Dieu a été gentil avec moi. C’est tellement humiliant de pouvoir atteindre cette possibilité. Bien sûr, c’est mon travail acharné, mais c’est aussi la bénédiction de millions de personnes, mes fans, mes des abonnés sur SM, mes amis, ma famille, mes aînés. Merci également à #IndianFilmIndustry et aux cinéastes du monde entier d’avoir été si gentils et généreux avec moi. Je me sens spécial. »

L’acteur lauréat d’un National Award a conclu le message en disant qu’il révélerait bientôt les détails du film et a ajouté des hashtags : « KuchBhiHoSaktaHai », « 519thFilm », « MagicOfCinema », « Joy », « Blessed ».

Le message a rapidement attiré l’attention de ses fans et ils ont comblé l’acteur de meilleurs vœux.

« Grand monsieur », a écrit un fan. « Vous êtes incroyable monsieur », a commenté un autre abonné.

La fille de Neena Gupta, Masaba, a également commenté en écrivant : « 519 ?! »

La star de 66 ans est l’un des acteurs les plus inspirants de l’industrie cinématographique indienne. La carrière d’acteur de Kher à Bollywood a décollé après son premier film « Saaransh ».

Le film « Saaransh » réalisé par Mahesh Bhatt tourne autour d’un vieux couple qui prête une chambre à louer après le décès récent du soutien de famille, leur fils unique. Un acteur en herbe (une femme) commence à vivre avec eux, qui tombe amoureux du fils unique d’un homme politique local.

Kher a dépeint le rôle d’un enseignant de la classe moyenne à la retraite qui perd son fils dans un incident d’agression dans les rues de New York.

Le film a remporté des distinctions majeures, notamment le prix Filmfare du meilleur acteur, une star vétéran, et Bhatt, le prix Filmfare de la meilleure histoire, et plus encore.

L’ancien président du Film and Television Institute of India s’est fait une place remarquable dans l’industrie cinématographique hindi et est apparu dans plus de 500 films principalement en langue hindi, ainsi que dans de nombreuses autres langues. Il est récipiendaire de deux National Film Awards et de huit Filmfare Awards.

Kher avait récemment également remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film de New York pour son court métrage intitulé « Happy Birthday », ajoutant une plume à sa casquette. Le film a également remporté le prix du meilleur court métrage au prestigieux festival du film.

« Joyeux anniversaire » a marqué la deuxième collaboration de Kher et Aahana Kumra après avoir figuré dans le film acclamé par la critique de 2019 « Le Premier ministre accidentel ».

Kher a plusieurs autres projets en préparation, notamment « The Last Show », « Mungilal Rocks » et « The Kashmir Files ».