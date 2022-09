Anup Soni réagit alors qu’Amitabh Bachchan pose une question sur l’hôte de Crime Patrol, dit “fier d’avoir été…”

Dans un épisode de l’émission de jeu-questionnaire Kaun Banega Crorepati 14, l’animateur Amitabh Bachchan a posé une question : “” Qui parmi ceux-ci a été un animateur régulier de l’émission “Crime Patrol” ? A. Anup Soni, B. Pankaj Tripathi, C . Annu Kapoor, D. Ram Kapoor.” La question valait Rs 10 000 et le concurrent sur la sellette, Kamal Gupta, a répondu correctement à la question en tant qu’Anup Soni.

Après avoir vu une question sur lui, Anup Soni n’a pas pu contrôler son excitation alors qu’il se rendait sur son compte Instagram et partageait une vidéo de l’épisode. Avec le clip, il a écrit : “C’est toujours un plaisir d’entendre M. Bachchan prendre votre nom avec sa voix légendaire ! ” ANUP SONI CRIME PATROL KE HOST REH CHUKE HAIN ” Et celui-ci était une surprise ! #KBC mein ek sawaal mujh par bhi…Wah Wah ! Fier d’avoir été l’hôte de l’émission policière emblématique de l’Inde, #CrimePatrol pendant la plus longue période !”





Crime Patrol , qui a fait ses débuts à la télévision nationale le 9 mai 2003, est l’émission de télé-réalité policière la plus ancienne en Inde. Outre Anup Soni, d’autres célébrités populaires qui ont animé l’émission sont Diwakar Pundir, Shakti Anand, Sakshi Tanwar, Divyanka Tripathi et Ashutosh Rana, entre autres.

Dans Kaun Banega Crorepati 12, Anup Soni était également sur la sellette lorsqu’il accompagnait le fondateur de Safai Karamchari Andolan, Bezwada Wilson pour l’épisode spécial Karamveer. L’activiste des droits de l’homme luttant contre les pratiques de récupération manuelle dans le pays a gagné 25 000 000 roupies pour son organisation.

Parlant de sa carrière à Bollywood, Anup Soni a fait partie de films tels que Gangaajal, Apaharan, Satyameva Jayate 2 et Khaali Peeli parmi beaucoup d’autres. Il a également fait partie de l’émission télévisée à succès Balika Vadhu dépeignant Bhairon Dharamveer Singh.