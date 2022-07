Anumana s’associe à Novartis pour développer des outils IA de détection des maladies cardiovasculaires

Anumanaune joint-venture entre la société de données EHR nference et la clinique Mayo, a annoncé la semaine dernière avoir conclu un partenariat stratégique avec le géant pharmaceutique Novartis pour développer des outils d’intelligence artificielle pour détecter les maladies cardiovasculaires.

La collaboration se concentrera sur le déploiement d’algorithmes d’IA qui analysent les ECG pour détecter un dysfonctionnement ventriculaire gauche, qui peut entraîner une insuffisance cardiaque, et une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, qui peut provoquer une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral.

Les entreprises présentent le partenariat comme un moyen de détecter des maladies cardiaques potentiellement mortelles et d’intervenir avant que des complications graves ne surviennent.

“De nombreuses maladies cardiaques se développent pendant des années avant que les signes et les symptômes n’apparaissent, mais le premier événement peut mettre la vie en danger”, a déclaré le Dr Paul Friedman, président du conseil consultatif de la Mayo Clinic d’Anumana, dans un communiqué.

“L’IA nous permet de découvrir des signaux cachés que notre corps transmet pour détecter des maladies cardiaques autrement occultes, potentiellement des années avant l’apparition des symptômes. Cette collaboration a le potentiel de transformer l’utilisation d’un test omniprésent et peu coûteux, l’ECG, dans le but de démocratiser la détection des maladies et aider les équipes de soins médicaux à gérer de manière proactive les maladies cardiaques à l’avance et à empêcher que certains événements cliniques ne se produisent.”

Clinique Mayo s’est associé à la société de stéthoscopes intelligents Eko pour développer un algorithme permettant d’identifier une faible fraction d’éjection, signe d’insuffisance cardiaque, qui a reçu Désignation de dispositif révolutionnaire par la FDA fin 2019. L’outil a également reçu une autorisation d’utilisation d’urgence pour aider les cliniciens à détecter les complications associées au COVID-19 en 2020.

Anumana était formé l’année dernière dans le but d’utiliser les capacités d’intelligence artificielle de nference et les données médicales de Mayo pour créer des diagnostics de capteurs numériques, en commençant par la détection des maladies cardiaques. En mai, la société a annoncé qu’elle avait reçu la désignation de dispositif révolutionnaire pour un algorithme conçu pour la détection précoce de l’hypertension pulmonaire.

“La maladie cardiovasculaire est une maladie répandue et multifactorielle et, afin d’atténuer son impact, nous devons regarder au-delà de l’innovation thérapeutique et réinventer notre approche des soins cardiovasculaires”, a déclaré Victor Bulto, président de Novartis Innovative Medicines US, dans un communiqué.

« Novartis est fier de collaborer avec Anumana sur des solutions innovantes et basées sur les données pour mieux prédire le risque de maladie cardiaque potentiellement mortelle, renforçant ainsi notre engagement à améliorer les expériences des patients et les résultats de santé de cette population de patients. »