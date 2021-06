New Delhi: Le réalisateur d »Article 15′, Anubhav Sinha, s’est récemment adressé à Twitter pour offrir ses deux cents sur les outsters de Kartik Aaryan qui ont fait l’actualité ces derniers temps. Il a qualifié les récents événements sur Kartik de perdre des films comme une campagne contre l’acteur.

Il a écrit: « Et au fait… quand les producteurs abandonnent les acteurs ou vice versa, ils n’en parlent pas. Cela arrive tout le temps. Cette campagne contre Kartik Aryarn me semble concertée et très injuste. Je respecte son silence . »

Découvrez son tweet:

Plus tôt, des rapports avaient fait surface selon lesquels Kartik aurait été retiré du prochain film d’Aanand L Rai. Cependant, ces rumeurs ont été étouffées après qu’un porte-parole officiel de Color Yellow Productions du réalisateur Aanand L Rai a publié une déclaration niant toutes les rumeurs selon lesquelles l’acteur Kartik Aaryan serait retiré du prochain projet du cinéaste.

Avant cela, le jeune acteur avait d’abord été évincé de Dostana 2 de Karan Johar « en raison de différences créatives ». Aaryan s’est ensuite retiré du film « Freddy » de la maison de production de Shah Rukh Khan, Red Chillies, en raison de « différences créatives » selon le Times of India.

Côté travail, Kartik sera ensuite vu dans ‘Bhool Bhulaiya 2’, ‘Dhamaka’, et un film sans titre avec Luv Ranjan.