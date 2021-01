Antutu a publié son Top 10 mensuel, récompensant les smartphones phares et milieu de gamme les plus performants. Les données sont collectées entre le 1er et le 31 décembre et les résultats sont la médiane entre les 1 000 unités de référence les plus importantes de chaque modèle.

On s’attend à ce que le Xiaomi Mi 11 arrive en tête du classement puisqu’il est actuellement le seul téléphone du marché avec le chipset Snapdragon 888. Il est suivi de près par les téléphones Mate 40 Pro + et Mate 40 Pro de Huawei, alimentés par le Kirin 9000.

Il n’y a pas de téléphones avec une plate-forme Exynos dans le top 10, mais il fallait s’y attendre car le produit phare de 2019 n’était pas aussi rapide que son rival Snapdragon 865, et encore plus derrière le 865+.

Seules trois marques ont des téléphones sur la liste – Xiaomi, Huawei et vivo.

La liste des 10 premiers pour les midrangers est un peu plus diversifiée à première vue, mais en fait, les huit premières places sont occupées par les marques Xiaomi et Huawei. Oppo parvient à se classer neuvième, suivi de son spin-off Realme et de son Q2 Pro 5G uniquement en Chine.

La différence entre les différents chipsets est évidente dans ce graphique – les téléphones Dimensity 820 et Kirin 985 dominent, ayant un avantage considérable sur leurs rivaux.

Ces listes seront secouées dans le mois ou deux à venir avec de nombreux nouveaux téléphones dans les pipelines, mais il est toujours bon de voir comment les téléphones se comparent les uns aux autres en termes de performances brutes.

