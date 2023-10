Antony : le joueur de Manchester United pourrait revenir contre Galatasaray mardi, déclare Erik ten Hag | Actualités footballistiques

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a confirmé qu’Antony pourrait revenir mardi lors du choc de la Ligue des champions contre Galatasaray, au milieu d’enquêtes policières sur des allégations d’abus contre lui.

Le joueur de 23 ans a obtenu un congé du club le mois dernier pour faire face aux allégations que l’ailier a toujours niées.

Antony est rentré au Royaume-Uni depuis le Brésil la semaine dernière et a assisté à un entretien volontaire avec la police du Grand Manchester, United déclarant vendredi qu’il était de nouveau disponible pour la sélection.

À REGARDER GRATUITEMENT : les moments forts de la victoire de Crystal Palace contre Manchester United en Premier League



L’ailier a repris l’entraînement samedi et pourrait jouer contre le champion de Turquie Galatasaray à Old Trafford, un mois après sa dernière apparition à Arsenal.

« Antony sera pris en considération, mais hier, c’était sa première fois à l’entraînement en équipe », a déclaré le patron de United, Ten Hag.

« Nous avons une dernière séance d’entraînement et ensuite nous prenons une décision, mais il sera pris en considération, oui. »

Antony fait face à plusieurs accusations d’agression physique envers son ancienne petite amie Gabriela Cavallin, qui a parlé au média brésilien UOL plus tôt ce mois-ci.

L’ailier a nié ces allégations, ainsi que les autres allégations d’agression formulées par Rayssa de Freitas et Ingrid Lana.

Cavallin devrait parler à la police plus tard cette semaine et on a demandé à Ten Hag ce que le retour d’Antony dans l’équipe dit aux victimes de violence domestique.

« Il a donc pleinement coopéré », a déclaré le patron de United, n’ayant pas entendu la question initiale. « Il s’est avéré qu’il n’était pas inculpé, alors… »

Martinez va se faire opérer d’une blessure au pied

Image:

Lisandro Martinez va être opéré d’une blessure au pied





Antony est de retour impliqué, mais son compatriote attaquant Jadon Sancho reste banni d’une équipe première en proie à des blessures.

Les arrières latéraux Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Tyrell Malacia et Sergio Reguilon sont absents, tandis qu’Amad Diallo et Kobbie Mainoo n’ont pas pu figurer cette saison.

Désormais, le défenseur central Lisandro Martinez risque jusqu’à trois mois d’absence.

L’international argentin a été opéré après avoir subi une fracture du métatarsien lors du quart de finale aller de la Ligue Europa en avril contre Séville.

Martinez est revenu à l’action cette saison, mais une aggravation de sa blessure au pied signifie qu’il doit à nouveau passer sous le bistouri à un moment clé de la saison.

« Je peux confirmer que Licha Martinez devra subir une intervention chirurgicale », a déclaré Ten Hag. « Donc, la nouvelle de l’équipe est qu’Antony dos Santos peut probablement revenir. »

Ten Hag : L’équipe avance

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville, s’exprimant sur son podcast, a déclaré qu’il n’était pas surpris que Manchester United ait perdu contre Crystal Palace et estime que le club a besoin d’une réinitialisation culturelle s’il veut réparer les torts du club.



United se lance dans le match de mardi avec un besoin désespéré de victoire, non seulement en raison de sa défaite 4-3 contre le Bayern Munich lors de son match d’ouverture de la Ligue des champions, mais également de la légère défaite 1-0 de samedi contre Crystal Palace.

Cette défaite constitue le pire début de saison du club en championnat après sept matches en 34 ans.

« Bien sûr, nous sommes déçus du résultat », a déclaré Ten Hag.

« Ensuite, vous devez analyser le jeu, où étaient les problèmes, puis vous devez avancer, mais aussi donner des solutions aux problèmes. »

Ten Hag estime que « l’équipe va de l’avant » malgré les résultats, affirmant qu’il y a du positif parmi les négatifs.

Image:

Erik ten Hag préside le pire début de saison de United en Premier League après sept matchs





Les performances de Marcus Rashford ont été parmi les problèmes de United, n’ayant marqué qu’une seule fois après une campagne au cours de laquelle il a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues.

« Les faits sont qu’il ne marque pas en ce moment, mais il a également eu des opportunités », a déclaré Ten Hag à propos de l’international anglais raté.

« Je pense, par exemple, que lors du match contre Brighton, il y a eu cinq ou six occasions où il était dans une très bonne position.

« S’il travaille dur et s’il investit chaque jour, aborde chaque match avec la bonne concentration et si l’équipe autour de lui le fournit, l’aide et le soutient dans ses mouvements, alors cela viendra.

« Ensuite, Marcus Rashford est un joueur capable de toujours marquer des buts à chaque match et lorsqu’il arrive aux bons endroits, il marque. »

Varane : Nous avons des qualités à défier pour la Ligue des Champions

Image:

Raphael Varane pense que Man Utd peut remporter la Ligue des champions cette saison





Raphael Varane, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, estime que Manchester United a la qualité pour devenir le roi de l’Europe malgré son début de saison fragile.

« Je pense que cette compétition est une question de détails et qu’il faut être efficace pour gagner la compétition », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde 2018.

« Ces dernières semaines, je pense que ce que nous pouvons améliorer, c’est être plus efficaces devant le but, avec un très faible nombre de fois où nous encaissons des buts.

« Nous devons créer beaucoup de choses pour marquer, c’est donc la réalité du haut niveau. Il faut être efficace pour remporter de gros trophées.

« Je pense que nous avons la qualité dans l’équipe pour jouer et gagner la compétition.

« Mais nous devons nous améliorer et demain c’est une excellente opportunité de marquer les premiers points dans la compétition et d’avancer et de nous améliorer. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe de United était assez bonne pour remporter la Ligue des champions cette saison, l’expérimenté Varane a répondu : « Oui, je pense que oui. Je pense que la qualité est dans l’équipe.

« Comme je l’ai dit, la compétition est difficile. Il faut soigner chaque détail, mais nous avons une équipe de qualité, avec une bonne mentalité et nous devons faire quelques améliorations.

« Ce n’est pas le début de saison auquel nous nous attendions, mais je crois toujours que nous avons suffisamment de qualité pour rivaliser avec les meilleures équipes du monde. »

Merson : Man Utd aime regarder Subbuteo | « La montagne semble perdue »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paul Merson revient sur un match dégonflant pour Manchester United alors qu’ils ont perdu à domicile contre Crystal Palace



Paul Merson a comparé Manchester United à Subbuteo après son attaque statique lors de sa défaite 1-0 contre Crystal Palace.

Sports aériens Merson, qui a assisté à la défaite du Palace Samedi de footballa estimé que le jeu de United dans le dernier tiers était trop statique.

Il a déclaré : « J’ai l’impression que lorsque vous regardez Man Utd, c’est comme regarder Subbuteo. Vous sifflez le coup d’envoi et à la mi-temps, tout le monde est exactement dans la même position qu’au début du match. Il n’y a aucun mouvement.

« Lorsque vous dirigez de grands clubs de football, vous êtes sous pression et vous êtes encore plus sous pression lorsque les voisins gagnent. S’ils [Man City] avait gagné aujourd’hui, alors ça monte vraiment en puissance… c’est un must pour eux d’entrer dans le top quatre cette saison.

« Vous regardez Man Utd jouer et vous ne voyez tout simplement pas le schéma de jeu. C’est comme si ça se détachait, ça se détachait. Vous regardez Liverpool, Arsenal, Tottenham, Man City jouer, ils ont des schémas de jeu. Quelqu’un ira entrer et revenir, mais à Man Utd, il s’agit de sortir le ballon et d’espérer que Rashford fera quelque chose et s’il le fait, nous pourrions marquer un but.

« C’est une grande inquiétude pour Man Utd en ce moment et une autre défaite. Ils sont à un million de kilomètres.

« Je ne les vois pas faire demi-tour pour le moment. Cela pourrait arriver à une situation où il devra peut-être changer de forme. Il a un quatre à l’arrière, il devra peut-être passer à un trois juste pour mélanger les choses. .

« Je trouve juste que Mount et Fernandes ont l’air un peu perdus et ne savent pas où ils doivent aller. Ils se font dominer et contourner. Ils ont mis la pression sur Palace, mais Johnstone n’a pas eu beaucoup d’arrêts à faire. faire. »