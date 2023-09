Antony : l’attaquant de Man Utd nie les nouvelles accusations d’agression domestique dans une publication sur les réseaux sociaux | Actualités footballistiques

L’attaquant de Manchester United, Antony, s’est de nouveau tourné vers les réseaux sociaux pour nier les allégations selon lesquelles il aurait agressé son ancienne petite amie, ce qui l’aurait fait exclure de l’équipe du Brésil.

Média brésilien UOL a publié lundi de nouvelles allégations formulées par Gabriela Cavallin.

En juin, Antony a publié une déclaration sur Instagram affirmant qu’il avait été faussement accusé par Mme Cavallin d’avoir commis des violences domestiques.

Lundi, au milieu d’autres affirmations, Antony a déclaré qu’il « faisait confiance aux enquêtes policières en cours » pour révéler la « vérité sur mon innocence ».

Manchester United ne fait aucun commentaire après la publication des nouvelles allégations et le club a fait référence à la déclaration initiale d’Antony du 28 juin.

Depuis, Antony a publié un deuxième démenti sur les réseaux sociaux.

La déclaration se lit comme suit : « Je peux affirmer avec certitude que les accusations sont fausses et que les preuves déjà produites montrent que je suis innocent des accusations portées.

« Ma relation avec Mme Gabriela a été tumultueuse, avec des insultes verbales des deux côtés, mais je n’ai jamais pratiqué aucune agression physique.

« J’espère que les enquêtes policières en cours démontreront la vérité sur mon innocence. »

Plus tard lundi soir, la Fédération brésilienne a confirmé qu’Antony avait été retiré de l’équipe pour les éliminatoires de la Coupe du monde de septembre contre la Bolivie et le Pérou, et remplacé par Gabriel Jesus.