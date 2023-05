Antony de Manchester United est blessé lors du choc de Chelsea avant la finale de la FA Cup

L’attaquant brésilien de Manchester United, Antony, a été étiré hors du terrain après s’être blessé lors de la première mi-temps de la rencontre de United contre Chelsea en Premier League jeudi.

L’international brésilien avait l’air en détresse alors qu’il quittait le terrain à Old Trafford à la 29e minute, suscitant des inquiétudes quant à sa disponibilité pour la finale de la FA Cup contre Manchester City le 3 juin.

A LIRE AUSSI | Manchester United sécurise le retour de la Ligue des champions après la victoire de Chelsea

« Je peux vous dire que c’est grave mais nous devons attendre au moins 24 heures et ensuite nous en saurons probablement plus sur l’état de sa blessure », a déclaré le manager de United, Erik ten Hag.

Antony – une signature de 95 millions de dollars de l’Ajax l’été dernier – a tenu son visage alors qu’il était emporté, et Ten Hag l’a consolé avec une tape sur l’estomac avant qu’il ne soit emmené dans les vestiaires.

On ne savait pas immédiatement quelle partie du corps Antony avait blessé, mais il est tombé après un défi du défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah et a été remplacé par Marcus Rashford.

United est déjà privé de Lisandro Martinez et Marcel Sabitzer pour la finale de la coupe. Luke Shaw est également incertain après être sorti à la mi-temps lors de la victoire 4-1 contre Chelsea.

A LIRE AUSSI | Mohamed Salah « dévasté » alors que Liverpool manque sa place en Ligue des champions

Le triomphe de United sur l’équipe londonienne a assuré le passage d’Erik ten Hag à la Ligue des champions de l’UEFA la saison prochaine alors que United se hissait à la troisième position du classement de la Premier League.

Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes et Rashford ont tous trouvé le fond des filets à Old Trafford contre Chelsea de Frank Lampard, tandis que Joao Felix a inscrit le but de consolation pour les Blues.

A LIRE AUSSI | « Fait remonter les émotions que j’ai ressenties » : Lewis Hamilton salue la lutte du brave Vinicius contre le racisme

Les champions Manchester City, les challengers Arsenal et Newcastle United avaient déjà scellé leur place à l’UCL et les hommes de dix Hag avaient besoin d’un seul point pour se qualifier avant le match contre Chelsea, et ont dépassé les attentes avec une victoire, confirmant ainsi leur présence dans l’Europe. tournoi d’élite pour la campagne à venir.

United a déjà remporté la Coupe de la Ligue cette saison et affronte Manchester City en finale de la FA Cup le 3 juin alors que les hommes de Pep Guardiola partent à la recherche d’un triplé, tandis que ten Hag voudrait terminer sa première saison à la tête de l’équipe anglaise. club avec un doublé.