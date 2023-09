Antony de Man Utd rencontrera la police britannique au sujet d’allégations d’abus

Des accusations de comportement agressif ont renvoyé l’ailier de Manchester United Antony en Angleterre, où il affrontera la police britannique.

Le joueur est revenu du Brésil. Il va désormais rencontrer la police du Grand Manchester pour discuter des graves accusations portées contre lui. United lui a accordé un congé. Les photographes ont capturé le Brésilien arrivant à Manchester mardi, selon The Sun.

Il est parti pour l’équipe nationale après la défaite 3-1 des Diables Rouges contre Arsenal le 3 septembre. Bien que la Confédération brésilienne de football (CBF) l’ait exclu de l’équipe, il est resté dans son pays d’origine.

Pour « répondre aux allégations » portées contre lui par trois femmes, dont son ex-compagne Gabriela Cavallin, Antony et United ont déclaré le 10 septembre que l’ailier prendrait congé. Erik Ten Hag n’a plus utilisé le joueur de 23 ans depuis et il n’a pas été rappelé dans l’équipe.

La police britannique s’apprête à entendre Antony

La police du Grand Manchester (GMP) enquête sur les allégations de l’ex-petite amie d’Antony, Gabriela Cavallin. Ingrid Lana, une deuxième dame, a également porté plainte contre lui, cette fois à propos d’une rencontre qui a eu lieu à Manchester.

Antony a réfuté toutes les accusations lors d’une apparition à la télévision brésilienne, même s’il n’est pas clair sur lesquelles GMP enquête. Dans une déclaration publiée le 10 septembre, Antony a déclaré : « Je tiens à réitérer mon innocence pour les choses dont j’ai été accusé, et je coopérerai pleinement avec la police pour les aider à découvrir la vérité. »

Selon le Times, il a l’intention de remettre son téléphone à la police du Grand Manchester afin de l’aider dans ses enquêtes. L’as brésilien aurait téléphoné à la police de Manchester et lui aurait proposé de la rencontrer pour un interrogatoire.

L’enquête précédente n’a abouti à aucune accusation

En juin, il a fait des commentaires publics dans lesquels il a nié les allégations de violence conjugale formulées par son ex-petite amie. La police brésilienne l’a interrogé en juin, mais il n’a fait l’objet d’aucune accusation. Les autorités de son propre pays n’ont eu aucun problème à ce qu’il retourne au Royaume-Uni.

PHOTO : IMAGO/PA Images