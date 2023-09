Antony de Man United laissé de côté par le Brésil au milieu d’allégations d’abus

Le sélectionneur brésilien Fernando Diniz a exclu samedi l’ailier de Manchester United Antony de son équipe pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde en octobre, le joueur faisant face à des allégations de violence envers les femmes.

Antony avait été appelé pour les deux premiers matchs de qualification du Brésil ce mois-ci, mais a été exclu de l’équipe après que des allégations de violence domestique formulées par une ex-petite amie aient été publiées dans les médias brésiliens.

United a depuis accordé un congé à Antony pour répondre aux réclamations, et deux autres femmes ont ensuite porté des accusations contre le joueur de 23 ans.

Diniz a également décidé de le laisser de côté pour les matchs contre le Venezuela et l’Uruguay le mois prochain.

Le Brésil accueillera le Venezuela le 12 octobre, puis se rendra en Uruguay à Montevideo cinq jours plus tard. Le Brésil et l’Argentine ont tous deux remporté leurs deux premiers matches et occupent la première place du classement sud-américain.

Six équipes d’Amérique du Sud se qualifieront directement pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, qui s’étend désormais à 48 équipes. L’équipe classée septième participera aux éliminatoires intercontinentales pour une place.

Équipe complète du Brésil :

Gardiens de but: Éderson (Manchester City), Alisson (Liverpool), Lucas Perri (Botafogo).

Défenseurs: Danilo (Juventus), Renan Lodi (Marseille), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Nino (Fluminense), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco).

Milieu de terrain: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras), Gerson (Flamengo).

Attaquants: Gabriel Jesus (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelone), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid).