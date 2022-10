Antony de Man United jure de continuer les tours après les critiques

L’ailier brésilien de Manchester United, Antony, a juré de continuer ses tours après avoir été accusé de “montrer” lors de la victoire 3-0 de son équipe contre le shérif Tiraspol jeudi.

Le joueur de 22 ans, bien connu pour son flair, a produit une incroyable rotation à 720 degrés avec le ballon apparemment collé à son pied gauche lors du match nul de la Ligue Europa.

Le manager de United, Erik ten Hag, a déclaré qu’il “corrigerait” le joueur si ses tours n’étaient “pas fonctionnels”, mais dans un post sur Instagram vendredi, Antony a déclaré qu’il continuerait à éblouir.

“Nous sommes connus pour notre art et je ne vais pas arrêter de faire ce qui m’a amené là où je suis”, a déclaré Antony, qui figure dans de nombreuses bobines de showboating sur les réseaux sociaux.

La prochaine touche d’Antony après son jeu de jambes sophistiqué a été de faire sortir le ballon du jeu et Ten Hag a suggéré que son joueur devait se concentrer davantage sur les bases.

“Je n’ai pas de problème avec les trucs tant que c’est fonctionnel”, a déclaré le Néerlandais, qui a également dirigé Antony à l’Ajax Amsterdam.

“J’exige plus de lui – plus de courses derrière, plus souvent dans la surface et plus de jeu dans la poche.

“Quand il y a un truc comme ça, c’est bien tant qu’il est fonctionnel. Si vous ne perdez pas le ballon, alors ça va – mais si c’est un truc à cause d’un truc, alors je le corrigerai.”