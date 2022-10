Antony de Man United heureux d’apprendre de Cristiano Ronaldo

L’ailier de Manchester United, Antony, a déclaré qu’il apprenait beaucoup de Cristiano Ronaldo depuis son arrivée à Old Trafford cet été.

L’international brésilien a quitté l’Ajax pour United cet été et n’aurait peut-être pas du tout joué aux côtés de Ronaldo, l’attaquant vétéran étant lié à un déménagement pour jouer au football en Ligue des champions.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Mais il est heureux de vivre aux côtés du quintuple vainqueur de la Ligue des champions et cherche à en apprendre le plus possible.

“Je me sens très heureux, et je le lui ai dit, car nous suivons toujours et avons ce dialogue”, a déclaré Antony à ESPN Brasil. “Il me met toujours à l’aise. On dirait que je le connais depuis longtemps et je le lui ai dit.

“Il a une belle histoire et c’est une énorme référence pour ceux qui sont plus jeunes que lui. Quelque chose me vient à l’esprit, comme si nous jouions à des jeux vidéo [of him]le regarde à la télévision et en ce moment je partage quelques moments avec lui, pour moi c’est très enrichissant.

“Comme je l’ai dit: je suis encore jeune, j’ai 22 ans et j’apprends beaucoup de lui.”