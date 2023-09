Antony de Man United expulsé du Brésil au milieu d’une enquête

Antony a été exclu de l’équipe du Brésil lundi à la suite de nouvelles allégations de violence domestique contre le footballeur de Manchester United.

Le joueur de 23 ans avait été nommé dans l’équipe pour les matchs de qualification pour la Coupe du monde CONMEBOL contre la Bolivie et le Pérou, mais a été libéré de ses fonctions internationales après que la Confédération brésilienne de football (CBF) a cité des allégations « qui doivent faire l’objet d’une enquête ».

Des allégations de violence domestique ont été portées pour la première fois contre Antony en juin par son ex-petite amie et d’autres accusations de sa part ont été rendues publiques lundi. United a déclaré être au courant de la décision prise par la CBF mais a refusé de commenter, tandis qu’Antony nie tout acte répréhensible.

Le communiqué publié par la CBF précise : « En raison des faits devenus publics ce lundi impliquant le joueur de Manchester United Antony, et qui nécessitent une enquête, et afin de protéger la victime présumée, le joueur, l’équipe brésilienne et la CBF, l’organisation informe que l’athlète a été retiré de l’équipe brésilienne. »

Ces allégations font l’objet d’une enquête au Brésil et une plainte a également été déposée auprès de la police de Manchester.

La police du Grand Manchester a publié lundi un communiqué indiquant : « La police du Grand Manchester est au courant des allégations formulées et des enquêtes sont en cours pour établir les circonstances entourant ce rapport. »

En réponse aux allégations, Antony a publié un déclaration sur les réseaux sociaux dans lequel il a insisté sur le fait que « les accusations sont fausses ».

On pouvait y lire : « Par respect pour mes fans, mes amis et ma famille, je me sens obligé de parler publiquement des fausses accusations dont j’ai été victime. Depuis le début, j’ai traité cette question avec sérieux et respect, en apportant les éclaircissements nécessaires à l’autorité policière.

« L’enquête policière se déroule sous le couvert de la justice et je ne peux donc pas rendre public son contenu. Cependant, je peux affirmer avec certitude que les accusations sont fausses et que les preuves déjà produites et d’autres à produire montrent que je suis innocent des accusations portées. « .

Daniel Bialski, l’avocat de l’ex-petite amie d’Antony, a déclaré lundi via le média brésilien Globo : « La seule chose qu’elle veut, c’est que, malgré tout ce qu’elle a enduré, il [Antony] être puni. J’ai beaucoup confiance dans l’enquête de la police civile et j’attends qu’il soit poursuivi pour les crimes qu’il a commis. »

Antony a joué pour le Brésil lors de la Coupe du monde au Qatar et a marqué deux buts en 16 matchs pour l’équipe nationale. Il a joué 84 minutes lors de la défaite 3-1 de Man United contre Arsenal dimanche.

L’attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus a été appelé en équipe nationale pour les deux matchs prévus en remplacement.

L’écrivain d’ESPN Adriana Garcia a contribué à cette histoire.