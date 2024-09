Antony Cotton, acteur de Coronation Street, révèle son nouveau rôle en dehors de la série

Rue du Couronnement La star Antony Cotton a partagé sa « fierté » après avoir décroché un tout nouveau rôle loin de la célèbre rue pavée.

L’acteur, qui joue Sean Tully dans le feuilleton d’ITV depuis 2003, a pris Instagram cette semaine pour révéler qu’il a rejoint la Légion royale britannique.

« C’est avec une immense fierté que j’ai accepté le poste de président de la Légion royale britannique de St James », a-t-il écrit.

« J’attends avec impatience les changements que nous pouvons apporter et les défis que ce rôle apportera. Travailler pour nos forces armées est mon plus grand honneur. »

Le fils à l’écran de Cotton, Liam Mccheyne, a répondu à la publication avec une série d’émojis applaudissant, tandis que Venez danser à la rigueur La co-animatrice Tess Daly lui a également adressé ses « Félicitations ».

Cotton est impliqué dans l’armée britannique depuis 2008. Il est ambassadeur de l’association caritative militaire Soldiers, Sailors, Airmen and Families Association (SSAFA) et mécène de Help For Heroes.

En 2022, Cotton a reçu un MBE dans le cadre des honneurs de l’anniversaire de la reine pour ses services au personnel de l’armée britannique et aux anciens combattants.

Eamonn McCormack//Getty Images

« Je suis complètement bouleversé par cet honneur, d’autant plus qu’il survient pendant le jubilé de platine de la reine », avait-il déclaré à l’époque.

« Travailler avec nos formidables forces armées, en particulier l’armée de terre, a véritablement été le plus grand honneur de ma vie. Le fait qu’un soldat, quel que soit son âge ou son grade, vienne me voir et me confie son histoire, ses expériences et surtout ses inquiétudes a changé ma vie. »

Rue du Couronnement diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 20 heures sur ITV1 et diffusé en streaming sur .

