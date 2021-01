Antony Costa a laissé les fans sans voix avec son incroyable transformation corporelle.

Le chanteur bleu, 39 ans, a travaillé dur pendant 12 semaines dans une tentative désespérée de revoir son style de vie et de se débarrasser de son «papa bod».

S’adressant à Instagram, le hitmaker a abandonné sa chemise pour un cliché côte à côte montrant son avant et son corps après la perte de poids.

Et il est sûr de dire que son travail acharné a porté ses fruits, car son physique est loin de ce qu’il était avant son parcours de perte de poids.

«LES RÉSULTATS SONT IN», at-il écrit. «L’opération Dad Bod est terminée et je ne pourrais pas être plus fier de moi!

«Une pandémie et un verrouillage national n’allaient pas m’arrêter! Deux pierres en 12 semaines, je ne peux pas vraiment y croire! Et tout cela grâce à @mfgoalgettersuk

Il a ajouté: «J’ai choisi les repas et les collations que je voulais pour la semaine à venir et tout m’a été livré.

« La meilleure partie cependant est que ce sont tous des plats savoureux qui ne vous donnent même pas l’impression de suivre un régime. Je parle de pizzas, de currys, de fish and chips et même de chocolat! C’est tellement bon! »

Il a perdu un énorme 16 livres dans la série.

La star a expliqué qu’il ne voulait plus être «ce père à bout de souffle dans le parc» avec ses deux filles, Savannah Rosa, six ans, et Paloma Valentina, trois ans.

La pop star est devenue célèbre en 2001 avec le premier single de Blue, All Rise.

Maintenant, il se lance dans une nouvelle mission de perte de poids et il semble qu’il a pris un départ fracassant.

