Antony confirme qu’il veut quitter l’Ajax Amsterdam malgré l’intérêt de Manchester United

L’ailier brésilien Antony a confirmé qu’il souhaitait quitter l’Ajax Amsterdam, après que les médias britanniques ont rapporté que les champions néerlandais avaient rejeté la dernière offre d’une valeur de 90 millions d’euros (90 millions de dollars) de Manchester United pour le signer.

Le club de Premier League United a tenté de signer le joueur de 22 ans, qui a joué sous l’entraîneur actuel de United, Erik ten Hag, à l’Ajax.

Antony a inscrit 12 buts et 10 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues pour l’Ajax la saison dernière alors qu’ils remportaient leur troisième titre consécutif en Eredivisie et atteignaient les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

“Depuis février de cette année, mes agents sont venus à Amsterdam pour informer l’Ajax de mon désir de quitter le club pour relever un nouveau défi et que certains clubs intéressés arriveraient et, avec eux, certainement une belle offre”, a déclaré Antony. par le journaliste italien Fabrizio Romano.

“Pendant les mois de la fenêtre, les réunions se sont conclues, y compris une proposition de l’Ajax pour le renouvellement du contrat. J’ai précisé une fois de plus que je voulais quitter le club », a déclaré Anthony dans des remarques lues par Romano sur YouTube.

“Aujourd’hui, lors d’une réunion avec le conseil d’administration, j’ai exprimé mon intérêt à quitter le club, cette fois avec une offre considérable sur la table. D’autres sont déjà arrivés (mais) l’Ajax refuse toujours avec l’argument qu’il n’a que cinq jours pour me remplacer.

La fenêtre de transfert se ferme jeudi.

“Je ne demande pas (à l’Ajax) de me libérer, je demande à l’Ajax de me vendre comme l’offre la plus élevée reçue par un joueur qui joue en Eredivisie”, a ajouté Antony.

United est 14e de la Premier League après trois matchs et jouera à Southampton plus tard samedi.

