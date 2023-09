Antony brise le silence sur les allégations d’abus alors que la star de Manchester United donne une interview en larmes à la télévision brésilienne

La star de Manchester United, Antony, a nié toutes les allégations d’abus portées contre lui par plusieurs femmes dans une interview télévisée choc.

L’ex-petite amie d’Antony, Gabriela Cavallin, a récemment fait son coming-out et affirmé que l’ailier de United l’avait agressée à quatre reprises.

4 La deuxième saison d’Antony pourrait être perturbée par les très graves allégations portées contre lui Crédit : Getty

4 Cavallin a porté plainte contre Antony dans son Brésil natal et en Angleterre Crédit : IG @djgabicavallin

Depuis lors, deux autres femmes se sont manifestées et ont formulé des allégations similaires, Rayssa de Freitas et Ingrid Lana.

Mais Antony a depuis eu son mot à dire et a nié toutes les allégations d’abus et il ne craint pas pour son avenir à Old Trafford, les Red Devils refusant de dire si le joueur avait la permission de donner l’interview explosive.

Les larmes aux yeux, le joueur de 23 ans s’est entretenu avec l’émission de télévision brésilienne Fofocalizando et a déclaré : « C’est quelque chose qui ne me vient pas à l’esprit.

« Je connais la vérité et elle éclatera. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui me massacrent, mais la vérité éclate. »

Antony a ensuite parlé de la violence envers les femmes et a ajouté : « Je ne soutiens jamais cela. C’est totalement faux, à 100 % faux.

« J’ai une mère, une sœur et je ne voudrais jamais que cela leur arrive. »

Il y a eu des allégations selon lesquelles United aurait envoyé des médecins du club s’occuper de Cavallin après qu’elle ait insisté sur le fait qu’elle était grièvement blessée.

Mais Antony a affirmé : « Je voulais y aller et je lui ai dit que j’avais des obligations et que je devais y aller, alors elle a pris des assiettes et des tasses et les a jetées par terre et je l’ai attrapée pour la calmer. Je ne lui ai pas fait de mal. » « .

4 Antony s’est exprimé dans une interview en larmes à l’émission de télévision brésilienne Fofocalizando Crédit : Fofocalizando

4 Ten Hag a signé Antony de l’Ajax l’été dernier Crédit : Getty

Cavallin a également affirmé qu’un de ses implants mammaires devait être changé en raison des abus subis par Antony.

Cependant, l’ancienne star de l’Ajax a insisté : « Est-ce que je frappe une femme à la poitrine ? Jamais. La situation avec son silicone a été diagnostiquée en 2020 avant que je la rencontre. Elle a déjà dû le changer. »

Le Brésilien a été exclu de la scène internationale cette semaine après avoir été initialement appelé alors que les allégations se multipliaient.

Cependant, United n’a encore pris aucune mesure malgré l’ouverture d’enquêtes à Manchester et à Sao Paulo.

Il s’agit du deuxième incident très médiatisé impliquant un joueur de United et des abus potentiels après la suspension interne de Mason Greenwood pendant 18 mois.

L’attaquant a été autorisé à partir en prêt à Getafe cet été alors que son avenir à Old Trafford semble terminé.

Mark Goldbridge de talkSPORT a récemment abordé la question dans sa chronique hebdomadaire où il a admis qu’il aimait Antony mais que le club ne pouvait pas subir un autre désastre de relations publiques.

Il a écrit : « Je dois dire que je suis fan d’Antony. Je l’ai aimé à l’Ajax, je sais que c’est une ligue différente, mais je ne pense pas que nous ayons vraiment vu Antony que Ten Hag a signé de l’Ajax.

« C’est peut-être parce qu’il n’est pas assez bon pour la Premier League – nous avons vu beaucoup de joueurs venir de l’Eredivisie qui ne le sont pas, mais je ne pense pas qu’il était juste de le juger sur sa première saison et cela la saison allait toujours être l’année pour le juger.

« La chose la plus importante ici, cependant, n’est pas liée au football, mais à ces graves allégations qui ont émergé ces derniers jours. Cela aura le plus grand impact sur son avenir à Manchester United.

« Malheureusement, nous ne pourrons pas dire si c’est au cours de la deuxième saison qu’il fera ses preuves en tant que joueur, car les allégations sont sérieuses. »