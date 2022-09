Antony Blinken visite l’UE et l’encourage à tenir bon sous la pression russe

BRUXELLES – L’administration Biden pense que les nations européennes peuvent traverser une crise énergétique imminente accélérée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie sans éroder le soutien à la guerre à l’échelle du continent, a déclaré vendredi un haut responsable. Le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a atterri à Bruxelles pour des entretiens avec des responsables européens et de l’OTAN, a présenté l’unité européenne comme un facteur clé du succès de l’Ukraine à ce jour pour contrer l’offensive lancée par le président russe Vladimir Poutine en février. Mais il a également reconnu que la campagne visant à isoler la Russie pesait désormais sur les finances des Européens ordinaires, mettant potentiellement à l’épreuve leur détermination.

Blinken s’est dit convaincu que les nouvelles mesures envisagées par l’Union européenne et les mesures prises par les États-Unis s’avéreraient efficaces pour atténuer la hausse des prix de l’énergie — et que les Européens comprendraient que l’inaction coûterait plus cher.

L’Europe envisage des mesures drastiques pour contrôler les prix alors que la guerre énergétique en Russie se réchauffe

“Nous n’abandonnerons pas nos amis européens”, a déclaré Blinken lors d’un point de presse aux côtés du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. “Nous pouvons, nous allons, sortir plus forts et dans un meilleur endroit et c’est pourquoi il est si vital que nous maintenions le cap, que nous restions unis.”

Blinken a pris la parole alors que les ministres de l’Union européenne se réunissaient à Bruxelles pour discuter d’une crise énergétique croissante à laquelle est confronté le continent, où une dépendance de longue date aux combustibles fossiles russes s’est combinée à l’inflation mondiale pour créer une flambée des prix pour les consommateurs.

Six mois après le début de la guerre, l’UE a pris des mesures importantes pour réduire sa dépendance à l’énergie russe. Mais les prix continuent de grimper et le bloc est de plus en plus divisé sur la manière de réagir. La Commission européenne a demandé aux États membres d’envisager des mesures drastiques, notamment une taxe exceptionnelle sur certains producteurs d’énergie, un plafonnement des prix du gaz russe et des objectifs obligatoires de réduction de la consommation d’énergie. Dans une tentative d’endiguer l’inflation, la Banque centrale européenne a relevé cette semaine les taux d’intérêt pour la deuxième fois cette année.

“Dans les mois à venir, notre unité et notre solidarité seront mises à l’épreuve, avec la pression sur les approvisionnements énergétiques et la flambée du coût de la vie causée par la guerre en Russie”, a déclaré Stoltenberg.

Les responsables ukrainiens ont cherché à éviter toute érosion du soutien européen à la guerre. Le président Volodymyr Zelensky la semaine dernière averti que la Russie se prépare à une “attaque énergétique décisive contre tous les Européens” cet hiver. La seule façon de riposter, a-t-il dit, était de rester unis sur les sanctions visant à limiter les revenus pétroliers et gaziers du Kremlin.

Dans un récent interview avec la BBC, Olena Zelenska, la première dame d’Ukraine, a rappelé aux Britanniques que les prix élevés ne sont rien comparés à ce que vivent les Ukrainiens. “Les prix augmentent en Ukraine aussi, dit-elle, mais en plus nos gens se font tuer.”

“Alors, quand vous commencez à compter des centimes sur votre compte bancaire ou dans votre poche”, a-t-elle poursuivi, “nous faisons de même et comptons nos pertes.”

Poutine a répondu aux tentatives occidentales de limiter les revenus russes avec défi, menaçant de réduire davantage les approvisionnements énergétiques. Malgré les sanctions occidentales, les prix élevés ont permis à la Russie de récolter des bénéfices importants.

Blinken a cité les mesures que l’administration Biden avait prises pour modérer les prix de l’énergie au pays et à l’étranger, notamment en autorisant une libération majeure de la réserve stratégique de pétrole et en redirigeant le gaz naturel vers l’Europe. Il a déclaré que la décision de la Russie de couper l’approvisionnement en gaz via le gazoduc Nord Stream I fournissait une preuve supplémentaire de la nécessité pour l’Europe de se sevrer de l’énergie russe.

« Y aura-t-il un coût à cela ? Est-ce que ça va être difficile? Oui », a-t-il déclaré à propos des perspectives énergétiques de l’Europe. Il a dit qu’il espérait que le moment serait une opportunité de rendre les perspectives énergétiques de l’Europe plus diversifiées et respectueuses du climat.

“Le défi est de traverser l’hiver à venir”, a-t-il déclaré aux journalistes en Pologne avant d’arriver à Bruxelles.

Les nations occidentales seront également confrontées à une urgence accrue dans les mois à venir concernant le soutien militaire à l’Ukraine. Données de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale, qui suit les promesses d’armes et d’argent, a montré lacunes importantes entre ce que les pays ont promis et ce qu’ils ont effectivement livré à l’Ukraine. En juillet, les grandes puissances européennes ont offert pas de nouvelle aide militaire bilatéralea constaté l’institut, approfondissant les inquiétudes concernant le suivi.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a averti cette semaine que les stocks d’armes dans le bloc étaient dangereusement bas. “Les stocks militaires de la plupart des États membres ont été, je ne dirais pas épuisés, mais épuisés dans une proportion élevée”, a-t-il déclaré, “parce que nous avons fourni beaucoup de capacités aux Ukrainiens”.

Les responsables américains ont décrit les pourparlers de Blinken à Bruxelles et une visite à Kyiv pour rencontrer les dirigeants ukrainiens plus tôt dans la semaine, comme préparant le terrain pour une réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies plus tard ce mois-ci, où les responsables américains tenteront de projeter l’unité mondiale à l’appui de l’Ukraine.

À Kyiv, Blinken a annoncé plus de 2 milliards de dollars d’aide à la sécurité américaine pour l’Ukraine alors que les combattants ukrainiens cherchent à reprendre le territoire désormais contrôlé par la Russie.

Un haut responsable du département d’État, qui s’est exprimé avant la visite de Blinken à Kyiv, a déclaré que les mesures prises par la Russie pour réduire les flux d’énergie – y compris l’arrêt de Nord Stream – avaient pour effet de durcir le sentiment européen contre la Russie plutôt que de les retourner contre la guerre. Les mois à venir prouveront à quel point ce sentiment sera durable.

“Il ne fera pas froid et sombre”, a déclaré un autre haut responsable du département d’État à propos de l’hiver à venir. « Ça va coûter cher. C’est la principale chose à laquelle ils doivent faire face. »