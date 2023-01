Antony Blinken vante la solution à 2 États aux Israéliens et Palestiniens sceptiques

Commentez cette histoire Commenter

JERUSALEM – Sur un sujet, Israéliens et Palestiniens semblent être d’accord : tous deux sont profondément sceptiques, voire méprisants, à l’égard des appels renouvelés lancés par l’administration Biden cette semaine pour une solution à deux États ici. Beaucoup ont qualifié le geste – en ce moment de violence et de radicalisme – de faible, voire de farce. Lors de son premier voyage dans la région après le retour au pouvoir du Premier ministre Benjamin Netanyahu, et au milieu de journées d’effusions de sang croissantes, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a promu le rêve de longue date de deux États côte à côte – un Israélien, un Palestinien – comme le meilleur garant de la paix.

Mais un récent sondage suggère qu’un tiers seulement des Palestiniens et des Israéliens croient en deux États aujourd’hui, et ils reprochent tous deux aux États-Unis de ne pas en faire plus. Devant le bureau de poste du quartier palestinien de Beit Hanina à Jérusalem-Est, Ahmad Abdulazid, un jeune comptable, a déclaré : « La solution à deux États est comme une chanson que les Américains chantent lorsqu’ils veulent nous apaiser. C’est comme une berceuse que l’on chante aux enfants pour les endormir.

Lors d’une conférence de presse mardi à Jérusalem avant son départ, Blinken a placé la barre très bas. «Rétablir le calme est notre tâche immédiate», a-t-il déclaré. “Mais à plus long terme, nous devons faire plus que simplement réduire les tensions.”

Blinken a réitéré que c’était la “ferme conviction du président Biden que la seule façon d’atteindre cet objectif est de préserver puis de réaliser la vision de deux États pour deux peuples”. Et il a mis en garde le gouvernement Netanyahu : « Les États-Unis continueront de s’opposer à tout ce qui mettrait cet objectif encore plus hors de portée », mentionnant l’expansion des colonies israéliennes et les mouvements « vers l’annexion en Cisjordanie ».

Lors de la conférence de presse conjointe de Blinken avec le Premier ministre israélien lundi, Netanyahu a été poli mais n’a pas abordé le concept de « deux États », faisant seulement brièvement allusion à la recherche d’une « solution viable avec nos voisins palestiniens », avant de se tourner vers l’Iran.

Mardi, Blinken a rencontré le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, aujourd’hui octogénaire et luttant pour sa pertinence. Les deux hommes sont apparus ensemble à Ramallah, se serrant la main, puis se sont assis l’un en face de l’autre pendant qu’Abbas lisait une déclaration en arabe.

Abbas a blâmé Israël pour le spasme de violence actuel, accusant « ses pratiques de saper la solution à deux États », y compris la poursuite de la construction de colonies juives, la démolition de maisons palestiniennes et le « meurtre ». Il a également pointé du doigt “le manque d’efforts internationaux pour démanteler l’occupation” du territoire palestinien.

Blinken a noté qu'”il est important de continuer non seulement à réduire la violence, mais de s’assurer qu’en fin de compte, les Palestiniens et les Israéliens ont les mêmes droits”.

“Ce que nous voyons, c’est le rétrécissement de l’horizon de l’espoir, et cela doit changer”, a-t-il ajouté, exprimant ses condoléances pour “les civils palestiniens innocents qui ont perdu la vie l’année dernière”.

Lors de ses tournées diplomatiques, Blinken n’a pas appelé à un nouveau cycle de pourparlers de paix. Il a appelé au calme. La dernière tentative de promouvoir la solution à deux États a eu lieu sous le président Barack Obama en 2014, dirigée par l’ancien secrétaire d’État John F. Kerry, et s’est soldée par un échec.

Sur le thème de la paix durable, de nombreux Palestiniens et Israéliens considèrent cette visite d’un haut diplomate américain comme un épisode de plus dans une émission de longue date, avec des thèmes usés et un casting de personnages réapparaissant.

Dans la rue, les deux parties semblent particulièrement découragées – les deux concluant rapidement que les Américains passent par les étapes, cherchant un peu de calme au Moyen-Orient alors qu’ils s’inquiètent de menaces plus importantes, venant de Russie et de Chine.

Alice Krieger, une militante pacifiste de Tel-Aviv, a déclaré : « ce conflit ne se terminera pas car les choses vont empirer ».

Elle a observé que dans ses remarques de lundi, Blinken a exprimé ses condoléances pour les sept personnes tuées par un tireur palestinien devant une synagogue à Jérusalem-Est vendredi, mais n’a pas mentionné le raid militaire à Jénine en Cisjordanie qui a tué 10 Palestiniens par jour. avant.

« Il n’a même pas mentionné Jénine. Tout ce qu’il a fait, c’est louer la relation de l’Amérique avec Israël et dire que l’Amérique est avec vous », a-t-elle déclaré. “Ça m’a fait vomir.”

Abdulazid, le comptable palestinien, a été tout aussi direct : « Nous ne comptons sur rien de Blinken et des Américains.

Les Israéliens et les Palestiniens ont souligné que le nouveau gouvernement de Netanyahu – une alliance de militants colons, de conservateurs religieux et d’ultranationalistes purs et durs – est arrivé au pouvoir en promettant d’étendre l’occupation de la Cisjordanie et de mettre en œuvre des mesures plus dures pour contrer la violence palestinienne.

Abdulazid a déclaré qu’il pensait que les Américains resteraient les bras croisés alors qu’Israël construisait davantage de colonies juives en Cisjordanie et s’emparait de plus de terres.

“Mais Blinken doit comprendre cela”, a-t-il dit, “si les Palestiniens perdent espoir, ils se transformeront en monstres”.

De nombreux Israéliens juifs considèrent un État palestinien comme une perspective impossible, et ils voient les Américains comme des intrus, même s’ils sont bien intentionnés.

« La position sur la solution à deux États est erronée. C’est anti-israélien », a déclaré Michael Yigal Mimon, 74 ans, un historien de Nahariya, dans le nord d’Israël.

« La majorité est contre cette solution. Nous savons que cela ne va pas aider », a déclaré Mimon. « Les États-Unis ont cette position ; nous n’avons qu’à manœuvrer autour d’elle. Ce n’est pas notre position. C’est la position américaine. C’est une recette pour le désastre.

Un sondage réalisé la semaine dernière par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages montre que le soutien à une solution à deux États dans la région est au plus bas, avec seulement un tiers des Palestiniens et un tiers des Israéliens juifs soutenant la création de deux états.

Marwan Jabir, propriétaire d’un restaurant de fruits de mer dans le quartier palestinien de Shufat à Jérusalem-Est, a déclaré que les Américains pouvaient encore jouer un rôle vital – en faisant pression sur le gouvernement Netanyahu pour qu’il cesse de démolir des maisons palestiniennes et de mener des raids militaires.

« Vous pensez que ces choses rendront les Palestiniens plus agréables ? Plus paisible?” Il a demandé. “L’Amérique est la seule qui puisse protéger Israël de lui-même.”

Jabir a déclaré qu’il avait perdu espoir dans deux États – comme il avait perdu espoir dans l’Autorité palestinienne et ses dirigeants.

“Je ne pense pas que les Américains soient vraiment intéressés à résoudre le conflit”, a déclaré Jabir. « Abbas n’est rien. Ce n’est qu’un pion. Ce n’est pas un joueur. Il n’a aucun pouvoir. C’est Israël. C’est l’Amérique. Ils décident.”