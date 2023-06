Antony Blinken se rend à Pékin au milieu de la rupture des relations américano-chinoises – National

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rend à Pékin ce week-end avec peu d’espoir de faire avancer la longue liste de différends entre les États-Unis et la Chine. Mais lui et ses homologues chinois peuvent réaliser au moins une chose, selon les analystes : montrer que la relation bilatérale la plus importante au monde n’est pas sur le point de dérailler.

Blinken tiendra des réunions en Chine les 18 et 19 juin et pourrait rencontrer le président chinois Xi Jinping, ont indiqué des sources. Il sera le plus haut responsable du gouvernement américain à se rendre en Chine depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier 2021.

Lors d’un briefing préalable au voyage mercredi, les responsables américains ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que le voyage aboutisse à une percée dans la manière dont les États-Unis et la Chine traitent l’un avec l’autre. Cela faisait suite à un appel téléphonique tendu dans la soirée avec Blinken mardi au cours duquel le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a dit aux États-Unis de cesser de se mêler des affaires de la Chine.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a suivi vendredi, avertissant qu’une « concurrence vicieuse … ne peut pas être engagée » et que les États-Unis « ne devraient pas fantasmer qu’ils traitent avec la Chine en position de force ».





« Ce n’est pas une soi-disant concurrence responsable, mais un comportement hégémonique extrêmement irresponsable qui ne fera que pousser la Chine et les Etats-Unis vers la confrontation », a déclaré à la presse le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin.

La visite, qui pourrait ouvrir la voie à une série d’autres engagements diplomatiques, dont une rencontre entre Xi et le président américain Joe Biden plus tard dans l’année, montrerait que les deux rivaux n’ont pas abandonné la diplomatie.

« Les deux parties veulent montrer au reste du monde qu’elles gèrent la relation de manière responsable », a déclaré Andrew Small, chercheur principal au programme Asie du German Marshall Fund.

« Pour la Chine, le public le plus important est le sud global. Pour les États-Unis, ce sont des partenaires et des alliés. Donc, même passer par les motions a une certaine utilité à la fois pour Washington et pour Pékin. »





Les relations bilatérales se sont détériorées dans tous les domaines, ce qui fait craindre que leur rivalité ne dégénère en conflit à propos de Taiwan, que la Chine revendique comme étant la sienne. La Chine organise régulièrement des exercices militaires près de l’île, y compris dimanche.

« Face à la situation dans le détroit de Taïwan, j’ai souligné à plusieurs reprises que nous n’aggraverons pas les conflits et encore moins provoquerons des différends, mais que nous défendrons fermement la souveraineté nationale », a déclaré vendredi le président taïwanais Tsai Ing-wen aux officiers supérieurs de la marine.

Les États-Unis et la Chine sont également en désaccord sur des questions allant du commerce et des micropuces aux droits de l’homme.





Ce qui est particulièrement inquiétant pour les voisins de la Chine, c’est sa réticence à autoriser des pourparlers réguliers entre militaires entre Pékin et Washington, malgré les tentatives répétées des États-Unis. Les responsables américains ont déclaré mercredi que la mise en place de canaux de communication de crise pour réduire les risques était une priorité absolue.

« Tout ce qui conduirait à une plus grande coopération, à un plus grand dialogue et à une diminution des tensions entre Pékin et Washington est le bienvenu », a déclaré mercredi à la presse le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Alors que l’objectif principal de Blinken sera des discussions « franches, directes et constructives », ont déclaré les responsables américains, des percées ne sont pas probables sur des questions majeures, y compris le flux de précurseurs du fentanyl et les Américains détenus en Chine.

Une réunion en marge d’un sommet du G20 en novembre dernier à Bali a brièvement apaisé les craintes d’une nouvelle guerre froide, mais suite au différend sur un prétendu ballon espion chinois en février, les communications de haut niveau entre les pays ont été rares.

Pékin, frustré par ce qu’il considère comme la militarisation des politiques économiques par l’administration Biden, a cherché à étendre ses liens avec des pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. Xi a récemment reçu plusieurs dirigeants européens, dont le président français Emanuel Macron, et a fait un effort diplomatique pour en courtiser d’autres, dont l’allié américain, l’Arabie saoudite.

Les responsables américains s’attendent à ce que la visite de Blinken ouvre la voie à d’autres réunions bilatérales dans les mois à venir, y compris d’éventuels voyages de la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.





« Pékin a accepté la visite parce que cela semble être la seule chose qui bloque beaucoup d’autres choses, telles que les dialogues au niveau du travail et les visites d’autres membres du cabinet », a déclaré Yun Sun, directeur du programme Chine au Stimson Center. réservoir à Washington.

Ces réunions pourraient déboucher sur une réunion entre les dirigeants des pays lorsqu’ils assisteront à une réunion du G20 en septembre en Inde et au sommet de novembre de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à San Francisco.

« Xi veut venir à San Francisco », a déclaré Sun. « (A part) l’APEC, il veut aussi un bilatéral avec Biden. Cela signifie que les bases doivent être pavées à partir de maintenant.