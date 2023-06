Antony Blinken rencontrera le Chinois Xi Jinping à Pékin

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken doit rencontrer lundi le président chinois Xi Jinping, alors que le haut diplomate américain termine sa rare visite de deux jours à Pékin au milieu des tensions américano-chinoises.

Blinken rencontrera Xi à 16h30 heure locale, selon un responsable du département d’Etat.

Le voyage de Blinken fait de lui le plus haut responsable américain à visiter la Chine depuis que Joe Biden est devenu président des États-Unis et le premier secrétaire d’État américain à faire le voyage en près de cinq ans. Une rencontre avec Xi n’avait pas été confirmée avant l’arrivée de Blinken à Pékin et sera probablement considérée comme un signe positif que les pourparlers se déroulent bien.

Blinken a rencontré lundi le haut diplomate chinois Wang Yi, après des « entretiens francs, substantiels et constructifs » avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang dimanche.

Wang a souligné que la visite de Blinken est intervenue à un moment critique dans les relations sino-américaines, dans un rapport publié par le ministère chinois des Affaires étrangères traduit via Google. Il a déclaré que les deux parties doivent choisir entre coopération et conflit, ajoutant que les difficultés dans les relations entre les pays sont enracinées dans la « perception erronée de la Chine par les États-Unis, qui conduit à de mauvaises politiques envers la Chine ».

Wang a en outre exhorté Washington à abandonner sa soi-disant «théorie de la menace chinoise», à lever les sanctions contre Pékin et à ne plus entraver le développement technologique de la Chine.

Le département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ceci est une nouvelle de dernière heure, veuillez revenir plus tard pour en savoir plus.