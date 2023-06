Antony Blinken marque une rencontre avec Xi Jinping alors que les États-Unis et la Chine cherchent à apaiser les tensions

La Chine et les États-Unis se sont mis d’accord lundi pour essayer de stabiliser leur intense rivalité pour éviter de basculer dans le conflit, mais n’ont annoncé aucune percée majeure lors d’une rare visite à Pékin du secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Le président chinois Xi Jinping a salué le « progrès » après avoir serré la main de Blinken au Grand Palais du Peuple, une grande salle habituellement réservée aux chefs d’État.

Blinken, le premier secrétaire d’État américain à rencontrer le dirigeant chinois depuis 2018, a déclaré aux journalistes qu’il avait soulevé des questions litigieuses telles que Taiwan, l’île démocratique que Pékin revendique comme la sienne.

Alors que Blinken a déclaré que les deux parties n’avaient pas progressé dans l’établissement de communications régulières entre militaires – une préoccupation majeure pour le reste du monde – il s’attendait à ce que davantage de hauts responsables américains se rendent en Chine dans les semaines à venir.

« Il est absolument vital que nous ayons ce genre de communications », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose sur lequel nous allons continuer à travailler. »

Les États-Unis ont déclaré que, depuis 2021, la Chine avait refusé ou omis de répondre à plus d’une douzaine de demandes du ministère de la Défense pour des dialogues de haut niveau.

On espérait que leur rencontre d’environ 30 minutes pourrait aider à faciliter un sommet entre Xi et le président américain Joe Biden plus tard dans l’année.

Biden et Xi se sont rencontrés pour la dernière fois en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, en novembre, promettant une communication plus fréquente, bien que les liens se soient détériorés depuis lors à propos de Taiwan, des accusations d’espionnage et d’autres préoccupations.

« Les deux parties ont également fait des progrès et sont parvenues à un accord sur certaines questions spécifiques. C’est très bien », a déclaré M. Xi à Blinken devant une longue table ornée de fleurs de lotus roses.

D’après les remarques de Xi, les progrès auxquels il faisait référence n’étaient pas immédiatement clairs, bien qu’il ait déclaré à Blinken que la Chine « espère voir une relation sino-américaine solide et stable » et estime que les deux pays « peuvent surmonter diverses difficultés », selon la lecture chinoise. des pourparlers.

« Pas de place pour le compromis » sur Taïwan (Pékin)

Dans ses remarques à Xi lors de la session de 35 minutes, qui n’a été annoncée qu’une heure avant son début, Blinken a déclaré que « les États-Unis et la Chine ont l’obligation et la responsabilité de gérer nos relations ».

Le manque de canaux de communication réguliers et ouverts entre les deux principales économies mondiales a semé la nervosité dans le monde entier, et la réticence de Pékin à s’engager dans des pourparlers réguliers entre militaires avec Washington a alarmé les voisins de la Chine.

Blinken et Xi sont rejoints lundi par d’autres diplomates au Grand Palais du Peuple à Pékin. (Léa Millis/Reuters)

Plus tôt lundi, Blinken a souligné l’importance des canaux de communication ouverts pour gérer leur concurrence au cours de plus de trois heures de discussions avec le plus haut diplomate chinois, Wang Yi.

Décrivant les relations américano-chinoises comme étant au plus bas, M. Wang a déclaré que la cause profonde était la mauvaise perception de la Chine par les États-Unis.

« Nous devons adopter une attitude responsable envers le peuple, l’histoire et le monde, et inverser la spirale descendante des relations américano-chinoises », a déclaré Wang lors de la rencontre avec Blinken, selon un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le voyage de Blinken, qui a été reporté en février après qu’un ballon espion chinois présumé a survolé l’espace aérien américain, a été suivi de près dans le monde entier, car une nouvelle détérioration des relations pourrait avoir des implications mondiales sur les marchés financiers, les pratiques et les routes commerciales et les chaînes d’approvisionnement.

Le ton de Pékin sur Taiwan a été particulièrement pointu tout au long de la visite de Blinken. Wang a déclaré que « la Chine n’a pas de place pour les compromis ou les concessions », selon la lecture chinoise.

Les États-Unis s’en tiennent depuis longtemps à une politique « d’ambiguïté stratégique » quant à savoir s’ils répondraient militairement à une attaque contre Taïwan, ce que Pékin a refusé d’exclure.

Interrogé l’année dernière, Biden a déclaré que Washington défendrait Taïwan en cas d’invasion chinoise, bien que des assistants aient déclaré plus tard que ses commentaires ne reflétaient pas une dérogation à la politique de longue date d' »une seule Chine ».

Les responsables américains ont souligné que les États-Unis ne soutenaient pas l’indépendance de Taiwan.

Lors de ses réunions de dimanche, Blinken a également exhorté les Chinois à libérer les citoyens américains détenus et à prendre des mesures pour freiner la production et l’exportation des précurseurs du fentanyl qui alimentent la crise des opioïdes aux États-Unis.