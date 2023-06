Antony Blinken et Xi Jinping ont des entretiens « francs » à Pékin

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a conclu un voyage rare à Pékin où il a rencontré le président chinois, Xi Jinping, concluant une visite à fort enjeu visant à stabiliser les relations en spirale.

S’exprimant lors d’un point de presse à Pékin avant son départ, Blinken a déclaré qu’il avait eu « une conversation importante » avec Xi au cours de la rencontre de 35 minutes et a souligné qu’il était de la responsabilité des deux pays de trouver une voie à suivre.

« À chaque réunion, j’ai souligné qu’un engagement direct et une communication soutenue aux niveaux supérieurs sont le meilleur moyen de gérer nos différences de manière responsable et de garantir que la concurrence ne dégénère pas en conflit », a déclaré Blinken. « J’ai entendu la même chose de la part de mes homologues chinois. »

« Les deux parties ont eu des discussions franches et approfondies », a déclaré Xi au début de la réunion au Grand Palais du Peuple, dans des commentaires diffusés à la télévision d’Etat chinoise. « J’espère que grâce à cette visite, Monsieur le secrétaire, vous apporterez des contributions plus positives à la stabilisation des relations sino-américaines », a ajouté Xi, s’adressant à Blinken.

Le reste de la discussion s’est déroulé à huis clos. La version chinoise indique que les deux parties « ont fait des progrès » et sont parvenues à un accord sur des questions spécifiques, sans donner plus de détails.

Malgré des signes de positivité, Blinken a reconnu qu’il y avait des questions sur lesquelles les deux pays étaient en désaccord profond et même avec véhémence. La Chine a rejeté une proposition visant à établir une communication entre les armées chinoise et américaine. « Je tiens à souligner que rien de tout cela ne se résout en une seule visite, un seul voyage, une seule conversation. C’est un processus », a déclaré Blinken.

La visite de Blinken est la première d’un secrétaire d’Etat américain en cinq ans. Les tensions entre les deux plus grandes économies du monde ont monté en flèche ces dernières années sur une multitude de questions telles que le commerce, la technologie et Taïwan, Joe Biden et son prédécesseur, Donald Trump, qualifiant Pékin de menace la plus sérieuse pour la primauté mondiale à long terme des États-Unis.

Le point de vue du Guardian sur les relations américano-chinoises : regarder au-delà des gouvernements | Éditorial En savoir plus

Plus tôt lundi, Blinken a eu des discussions approfondies avec le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, à la maison d’hôtes d’État Diaoyutai. Dimanche, il s’est entretenu avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, pendant plus de sept heures.

Selon une lecture chinoise, Wang a déclaré que les relations sino-américaines étaient à « un moment critique » et a appelé les États-Unis à faire un choix « entre dialogue ou confrontation, coopération ou conflit ».

Wang a souligné la nécessité d’inverser la spirale descendante des relations bilatérales, mais a également imputé le point bas actuel à la « perception erronée de la Chine » par les États-Unis.

Moritz Rudolf, membre du Paul Tsai China Center de la Yale Law School, a déclaré que le ton conflictuel de Wang « montre le grand niveau de méfiance de Pékin vis-à-vis des États-Unis ». Cependant, étant donné l’état sombre des relations américano-chinoises, le simple fait que la visite ait eu lieu est un signe positif, a-t-il déclaré.

Le voyage de Blinken en Chine était initialement prévu pour février mais a été reporté lorsqu’un ballon, prétendument un ballon espion chinois, a survolé les États-Unis, déclenchant une controverse. La Chine a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un ballon météo qui avait été dévié.

Compte tenu des relations tendues, les attentes à l’égard des réunions étaient généralement faibles. Les deux pays ont des positions durcies sur une série de questions, notamment le commerce, le Xinjiang et Taïwan.

Mais les deux parties ont montré une volonté de parler, Qin et Blinken acceptant de maintenir des échanges de haut niveau et d’élargir les échanges culturels et éducatifs.

Les réunions pourraient lancer le processus d’un engagement plus diplomatique entre les États-Unis et la Chine, jetant les bases d’une réunion Xi-Biden, par exemple, lors du sommet de l’Apec qui se tiendra à San Francisco en novembre, a déclaré Rudolf.

« La réouverture des canaux de communication bilatéraux, y compris sur les questions liées à la sécurité, serait un pas dans la bonne direction », a-t-il déclaré.