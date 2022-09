Antony Blinken, en visite à Kyiv, promet un soutien durable à l’Ukraine

L’armée ukrainienne a entrepris ces derniers jours une contre-offensive majeure visant à déloger les forces russes des zones occupées à l’est et au sud du pays. Mais alors que les Ukrainiens ont fait quelques gains, ils subissent de lourdes pertes et les soldats disent qu’ils ont désespérément besoin de plus d’armes et de munitions pour l’emporter sur les Russes mieux équipés.