Antony Blinken en Turquie sur l’aide « concrète » à Gaza : « Les États-Unis disent à Israël de… » | Nouvelles du monde

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington travaillait « de manière très agressive » pour augmenter le montant de l’aide destinée aux civils à Gaza, après avoir tenu deux heures et demie d’entretiens en tête-à-tête à Ankara avec le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, qui se sont concentrés sur les moyens de soulager le bilan humanitaire de la guerre Israël-Hamas.

Guerre Israël-Hamas : le secrétaire d’État américain Antony Blinken parle aux médias de ses rencontres avec ses homologues turcs.(Reuters)

“Nous travaillons, comme je l’ai dit, de manière très agressive pour acheminer davantage d’aide humanitaire à Gaza et nous avons des moyens très concrets d’y parvenir”, a déclaré Antony Blinken, ajoutant : “Je pense que nous verrons dans les jours à venir que l’aide peut s’étendre. de manière significative.

Le plus haut diplomate américain a déclaré qu’une « pause pourrait aider » à garantir qu’une plus grande aide parvienne aux civils, affirmant : « Nous connaissons la profonde préoccupation ici (en Turquie) concernant le terrible bilan… à Gaza et chez ses civils, une préoccupation que nous partageons, à savoir que nous travaillons chaque jour. Nous engageons les Israéliens sur les mesures qu’ils peuvent prendre pour minimiser les pertes civiles. »

Concernant l’aide humanitaire à Gaza, Antony Blinken a déclaré : « Nous avons fait de bons progrès ces derniers jours dans l’expansion » de l’aide destinée à Gaza, alors qu’il terminait une tournée diplomatique épuisante au Moyen-Orient après un succès limité dans les efforts visant à créer un consensus régional. Avant de quitter la Turquie, il a déclaré : « Tout cela est un travail en cours. Nous ne sommes évidemment pas d’accord sur tout, mais il existe des points de vue communs sur certains impératifs du moment sur lesquels nous travaillons ensemble.»

« Nous avons engagé les Israéliens sur les mesures qu’ils peuvent prendre pour minimiser les pertes civiles. Nous travaillons, comme je l’ai dit, de manière très agressive pour acheminer davantage d’aide humanitaire à Gaza. Nous sommes très concentrés sur les otages détenus par le Hamas, y compris les Américains, et nous faisons tout notre possible pour les ramener chez eux », a-t-il déclaré.

Cela survient alors que les troupes israéliennes devraient entrer dans la ville de Gaza et affronteront probablement des militants combattant rue après rue en utilisant un vaste réseau de tunnels alors que les pertes augmentent au cours de la guerre qui dure depuis un mois et qui a déjà tué plus de 9 700 Palestiniens et plus de 1 400 autres. personnes, pour la plupart des civils, en Israël.

Cependant, Antony Blinken n’a pas rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s’est montré très critique à l’égard du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

