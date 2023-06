Antony Blinken en Chine : tous les regards se demandent si le secrétaire d’État américain rencontrera Xi Jinping

Antony Blinken rencontrera lundi le plus haut diplomate chinois et peut-être son président, le dernier jour d’une rare visite visant à tenter de ramener les relations à des niveaux historiquement bas.

Lors de la première visite d’un secrétaire d’État américain en Chine en cinq ans, Blinken devrait rencontrer Wang Yi, mais tous les yeux seront rivés sur sa rencontre avec le président Xi Jinping, selon des sources proches du dossier. être confirmé par le département d’État.

Le trésor de guerre de la Chine : comment Pékin a réorganisé les pièces diplomatiques en prévision d’un conflit potentiel En savoir plus

Dimanche, Blinken a eu des entretiens de plus de sept heures et demie – une heure de plus que prévu – avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. Le département d’État américain a qualifié les pourparlers – qui se sont tenus dans une villa d’État ornée et comprenaient un dîner de banquet – de « francs, substantiels et constructifs », bien qu’ils n’aient pas semblé faire de progrès concrets sur les différends qui incluent Taiwan, le commerce, les droits de l’homme et fentanyl.

Tous deux ont exprimé le désir de stabiliser les liens malgré ce qu’un responsable américain a qualifié de « profondes » divergences, et ont convenu que Qin se rendrait à Washington pour poursuivre la conversation, bien qu’aucune date n’ait été annoncée.

Cependant, à huis clos, Qin a déclaré à Blinken que les relations entre les États-Unis et la Chine « sont au plus bas depuis l’établissement des relations diplomatiques », selon la chaîne de télévision publique CCTV.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a clairement expliqué à Antony Blinken l’importance de la question de Taiwan pour les intérêts de la Chine. Photographie : Xinhua/Shutterstock

« Cela n’est pas conforme aux intérêts fondamentaux des deux peuples, ni aux attentes communes de la communauté internationale », a déclaré Qin lors des pourparlers dans les anciens jardins Diaoyutai.

La Chine a clairement indiqué que Taiwan était le problème le plus important et potentiellement dangereux. « Qin Gang a souligné que la question de Taiwan est au cœur des intérêts de la Chine…, la question la plus importante dans les relations sino-américaines et le risque le plus important », a déclaré Qin à Blinken, cité par les médias d’État chinois.

La visite de Blinken vise à apaiser les relations tendues entre les États-Unis et la Chine En savoir plus

À son tour, Blinken a souligné « l’importance de la diplomatie et du maintien de canaux de communication ouverts sur l’ensemble des questions afin de réduire le risque d’erreur de perception et d’erreur de calcul », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller.

Les responsables et analystes américains s’attendent à ce que la visite de Blinken ouvre la voie à d’autres réunions bilatérales dans les mois à venir, y compris d’éventuels voyages de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

Cela pourrait également ouvrir la voie à des pourparlers entre Xi et le président Joe Biden lors de sommets multilatéraux plus tard dans l’année.

Les relations sino-américaines se sont détériorées dans tous les domaines ces dernières années, ce qui fait craindre que les deux hommes ne s’affrontent un jour militairement au sujet de l’île autonome de Taiwan, que la Chine revendique comme la sienne.

La réticence de Pékin à s’engager dans des pourparlers militaires réguliers avec Washington est particulièrement alarmante pour les voisins de la Chine.

Avant les pourparlers, les responsables américains voyaient peu de chances de percée dans les nombreux différends entre les plus grandes économies du monde, qui incluent également les efforts américains pour freiner l’industrie chinoise des semi-conducteurs et pour endiguer le flux de l’opioïde synthétique mortel fentanyl et de ses précurseurs chimiques en provenance de Chine. .

Blinken devait initialement se rendre en février, mais a brusquement abandonné ses plans lorsque les États-Unis ont protesté contre – et ont ensuite abattu – ce qu’ils ont qualifié de ballon espion chinois survolant son sol.

Biden a minimisé l’épisode du ballon alors que Blinken se dirigeait vers la Chine, en disant: « Je ne pense pas que les dirigeants savaient où il se trouvait et savaient ce qu’il y avait dedans et savaient ce qui se passait. »

« Je pense que c’était plus embarrassant qu’intentionnel », a déclaré Biden aux journalistes samedi.

Biden a déclaré qu’il espérait rencontrer à nouveau Xi après leur longue et étonnamment cordiale réunion en novembre en marge d’un sommet du G20 à Bali, où ils ont convenu de la visite de Blinken.

« J’espère qu’au cours des prochains mois, je rencontrerai à nouveau Xi et parlerai des différences légitimes que nous avons, mais aussi des domaines dans lesquels nous pouvons nous entendre », a déclaré Biden.

Les deux dirigeants devraient assister au prochain sommet du G20, en septembre à New Delhi, et Xi est invité à se rendre à San Francisco en novembre lorsque les États-Unis accueilleront le forum de coopération économique Asie-Pacifique.

Avec Reuters et l’Agence France-Presse