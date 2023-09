Antony Blinken a exhorté l’Inde à coopérer à l’enquête sur le meurtre des Sikhs au Canada

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré vendredi qu’il avait exhorté son homologue indien à travailler avec le Canada pour enquêter sur le meurtre d’un défenseur séparatiste sikh que le Premier ministre canadien a lié à des agents du gouvernement indien.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a confirmé plus tôt qu’il avait parlé à Blinken et au conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan des allégations canadiennes selon lesquelles New Delhi pourrait être impliqué dans l’assassinat de Hardeep Singh Nijjar au Canada en juin.

Blinken a rencontré Jaishankar au Département d’État jeudi après-midi.

« Nous sommes très préoccupés par les allégations formulées par le Canada et par le premier ministre Trudeau », a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse après une réunion avec des responsables mexicains.

« Nous avons été en contact étroit avec le Canada à ce sujet et en même temps nous avons dialogué avec le gouvernement indien et l’avons exhorté à travailler avec le Canada sur une enquête », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait réitéré l’appel lors de sa rencontre avec Jaishankar.