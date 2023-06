Antony Blinken a des entretiens « francs » et « constructifs » avec le ministre chinois des Affaires étrangères à Pékin

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a souligné l’importance de maintenir des lignes de communication ouvertes pour réduire le risque d’erreur de calcul lors des pourparlers avec le ministre chinois des Affaires étrangères dimanche, et les deux ont convenu de se revoir à Washington, DC.

En tant que premier secrétaire d’Etat américain à se rendre en Chine en cinq ans, Blinken a eu des « entretiens francs, substantiels et constructifs » avec le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine (RPC) Qin Gang, a déclaré un porte-parole du département d’Etat.

Avant les pourparlers, les responsables américains voyaient peu de chances d’une percée sur la longue liste de différends entre les deux plus grandes économies du monde – qui vont du commerce et des efforts américains pour freiner l’industrie chinoise des semi-conducteurs, au statut de Taiwan autonome et de l’humanité de Pékin. dossier de droits.

« Le secrétaire a souligné l’importance de la diplomatie et du maintien de canaux de communication ouverts sur toute la gamme des questions afin de réduire le risque d’erreur de perception et d’erreur de calcul », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller.

« Le secrétaire a soulevé un certain nombre de sujets de préoccupation, ainsi que des opportunités d’explorer la coopération sur des questions transnationales partagées avec la RPC où nos intérêts s’alignent », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Miller a déclaré que Blinken avait invité Qin à se rendre à Washington « pour poursuivre les discussions, et ils ont convenu de planifier une visite réciproque à un moment mutuellement approprié ».

REGARDER | Les problèmes brûlants de la Chine avec les États-Unis : La Chine avertit les États-Unis de changer de cap ou de risquer un « conflit » Les relations américano-chinoises sont au plus bas alors que le ministre chinois des Affaires étrangères a averti Washington de changer de cap sur sa politique envers Pékin ou de risquer un conflit après une série de problèmes brûlants.

Blinken, qui a reporté un voyage en Chine en février après qu’un ballon espion chinois présumé a survolé l’espace aérien américain, est le plus haut responsable du gouvernement américain à visiter depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden en janvier 2021.

Qin a accueilli Blinken et son groupe à la porte d’une villa sur le terrain de la maison d’hôtes d’État Diaoyutai de Pékin, plutôt qu’à l’intérieur du bâtiment comme c’est la coutume.

Les deux ont eu une petite conversation en entrant, Qin interrogeant Blinken en anglais sur son long voyage depuis Washington. Ils se sont ensuite serré la main devant un drapeau chinois et un drapeau américain.

Après être entrés dans une salle de réunion, ni Blinken ni Qin n’ont fait de commentaires devant des journalistes qui ont été brièvement autorisés à entrer. Leur réunion a duré 5 heures et demie, a déclaré un porte-parole du département d’État, avant de passer à un dîner de travail.

Mais les médias d’État ont rapporté que Qin avait déclaré à son homologue américain que la Chine s’était engagée à établir une relation « stable, prévisible et constructive » avec les États-Unis. Qin a également clairement exprimé les préoccupations de la Chine concernant ses intérêts fondamentaux, y compris la question de Taiwan, la décrivant comme le « risque le plus important » dans les relations sino-américaines, selon le rapport.

L’assistante de la ministre chinoise des Affaires étrangères Hua Chunying, qui a également assisté à la réunion, a publié sur Twitter une photo de Qin et Blinken se serrant la main : « J’espère que cette réunion pourra aider à ramener les relations sino-américaines à ce dont les deux présidents se sont mis d’accord à Bali ».

Blinken, au centre, et son groupe se réunissent dimanche à la maison d’hôtes d’État Diaoyutai de Pékin. Le secrétaire d’État américain et Qin se sont rencontrés pendant plus de cinq heures. (Leah Millis/AFP/Getty Images)

Biden et le président chinois Xi Jinping ont eu des premiers entretiens en face à face tant attendus en marge d’un sommet du Groupe des 20 grandes économies en novembre sur l’île indonésienne de Bali, s’engageant dans des pourparlers directs sur Taïwan et la Corée du Nord mais aussi promettant une communication plus fréquente.

Au cours de son séjour jusqu’à lundi, Blinken devrait également rencontrer le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, et peut-être Xi.

Depuis la semaine dernière, les responsables américains ont minimisé la perspective d’une percée majeure pendant le voyage, mais ont déclaré que l’objectif principal de Blinken était d’établir des canaux de communication ouverts et durables pour garantir que la rivalité stratégique entre les deux pays ne dégénère pas en conflit.

Les responsables et analystes américains s’attendent à ce que la visite de Blinken ouvre la voie à davantage de réunions bilatérales entre Washington et Pékin dans les mois à venir, y compris d’éventuels voyages de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo. Cela pourrait également ouvrir la voie à des réunions entre Xi et Biden lors de sommets multilatéraux plus tard dans l’année.