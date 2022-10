Antony affirme qu’il ne changera pas après le déménagement du showboating

L’ailier de Manchester United, Antony, a été critiqué après un incident de showboating lors d’un match de Ligue Europa jeudi soir. Avec le score de 0-0 en première mi-temps, le Brésilien a tourné d’environ 720 degrés avec le ballon. Il a ensuite passé le ballon hors du jeu sur une avance errante.

Il n’y avait pas de défenseurs adverses particulièrement proches du joueur.

Les Red Devils ont remporté le match contre le FC Sheriff, mais les nouvelles se sont concentrées sur les bouffonneries d’Antony. Il n’a pas réussi à faire plus d’impression sur le match. L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a remplacé l’ailier à la mi-temps, huit minutes seulement après l’affichage.

Après le match, ten Hag a condamné le showboating d’Antony. “Je n’ai pas de problème avec les tours tant qu’ils sont fonctionnels”, a déclaré ten Hag.

« Quand il y a un truc comme ça, c’est sympa tant que c’est fonctionnel. Si vous ne perdez pas le ballon, alors ça va – mais si c’est un truc à cause d’un truc, alors je le corrigerai.

Ten Hag a également affirmé que le remplacement d’Antony était prévu. Néanmoins, le moment du changement était certainement intéressant. L’entraîneur a également semblé moins que satisfait de l’incident sur la touche.

Antony défend son mouvement de compétence de showboating

Malgré les mots forts de son entraîneur, Antony défend ce vendredi la vrille. “Nous sommes connus pour notre art et je n’arrêterai pas de faire ce qui m’a amené là où je suis”, a proclamé le joueur dans sa story officielle.

L’ailier de 22 ans vient tout juste de déménager à Old Trafford il y a deux mois. United a déboursé plus de 100 millions de dollars, faisant d’Antony la signature phare de l’été. Jusqu’à présent, le Brésilien a marqué trois buts en 11 matches au total. Le joueur et l’entraîneur ont également travaillé ensemble à l’Ajax.

Ten Hag a montré qu’il n’a pas peur de montrer à ses joueurs qui est le patron. Le Néerlandais avait précédemment suspendu la superstar Cristiano Ronaldo un match pour avoir refusé d’entrer dans un match en tant que remplacement en seconde période et avoir ensuite quitté le stade.

Antony et Manchester United affronteront ensuite West Ham à domicile dimanche.

PHOTO : IMAGO / Images d’actualité