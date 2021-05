Antono Conte et Lautaro Martinez règlent les scores avec un match amical de boxe

Le patron de l’Inter Milan, Antonio Conte et Lautaro Martinez, n’ont pas donné de coup de poing lors d’une confrontation houleuse lors de la victoire de mercredi sur l’AS Roma, mais les deux hommes ont réglé leurs différends lors d’un match de boxe léger sur leur terrain d’entraînement jeudi.

Les joueurs et le personnel ont construit un anneau de fortune en utilisant des cônes et du ruban adhésif, Conte et Martinez portant tous deux des gants de boxe lorsqu’ils ont été présentés par l’attaquant de l’Inter devenu annonceur du ring Romelu Lukaku.

« En direct du Madison Square Garden, c’est Lautaro Martinez! », A déclaré Lukaku alors que les joueurs applaudissaient l’attaquant argentin dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du club.

L’introduction de Conte par Lukaku a suscité des huées ludiques avant que l’annonceur du ring ne hurle: « Préparons-nous à gronder! »

Le clip vidéo a marqué une fin harmonieuse de la chute de la ligne de touche entre les deux hommes mercredi lorsque Conte a remplacé Martinez, qui a réagi avec colère en donnant un coup de pied dans une bouteille d’eau et en jetant sa chemise au sol.

Les deux hommes semblaient s’être réconciliés car ils étaient tout sourire pendant le combat amical, où ils ont échangé quelques coups de poing doux avant de poser pour des photos.

L’Inter a déjà remporté le titre de Serie A, son premier Scudetto depuis 11 ans.

