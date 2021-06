Antonio Rudiger: le défenseur de Chelsea dit à Thomas Tuchel qu’il s’engage dans le club malgré l’absence de pourparlers contractuels | Actualités footballistiques

Antonio Rudiger a déclaré à Thomas Tuchel qu’il s’engageait à rester à Chelsea la saison prochaine, même si le club n’a pas encore ouvert de discussions avec le défenseur sur un nouveau contrat.

Rudiger n’a plus qu’un an sur le contrat qu’il a signé avec Chelsea à son arrivée de Rome à l’été 2017, et un certain nombre de clubs en Angleterre et en Europe ont contacté ses représentants pour s’enquérir de sa situation.

Le défenseur central allemand – qui a jusqu’à présent commencé les deux matchs de son pays à l’Euro 2020 – s’est imposé comme un habitué du côté de Tuchel après l’arrivée de son compatriote en tant qu’entraîneur-chef en janvier.

Il a connu une seconde moitié de saison extrêmement impressionnante et a aidé Chelsea à remporter la Ligue des champions et à terminer dans le top quatre de la Premier League.

Cependant, Rudiger devrait actuellement être agent libre à la fin de la saison 2021/22 et peut signer un accord de pré-contrat avec un club en dehors de l’Angleterre à partir de janvier de l’année prochaine.

Image:

Rudiger a débuté lors de la victoire de Chelsea sur Man City en finale de la Ligue des champions



Le joueur de 28 ans serait désireux de signer un nouveau contrat à long terme à Stamford Bridge, mais est prêt à voir les 12 derniers mois de son contrat et à partir gratuitement l’été prochain si une offre n’est pas reçue.

Chelsea était en train de prolonger l’accord de Rudiger avant la fenêtre de transfert de janvier, afin de protéger sa valeur avant un prêt.

Tottenham, le Paris Saint-Germain et l’AC Milan tenaient tous à signer le défenseur, tombé en disgrâce sous le prédécesseur de Tuchel, Frank Lampard.

Cependant, Lampard a été limogé en janvier et remplacé par Tuchel, et Rudiger a choisi de refuser tout mouvement de prêt proposé afin de rester à Chelsea et de se battre pour sa place.

Chelsea progresse dans la poursuite de Hakimi

Chelsea progresse dans sa tentative de recruter l’arrière droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi.

Les Blues et le Paris Saint-Germain ont tous deux fait des offres de 51,6 millions de livres sterling (60 millions d’euros), mais l’Inter veut au moins 68 millions de livres sterling (80 millions d’euros), ce qui Sky Sports News révélé plus tôt ce mois-ci.

Image:

Achraf Hakimi a rejoint l’Inter Milan en provenance du Real Madrid pour un montant d’environ 40 millions de livres sterling en 2020



Cependant, l’Inter est prêt à accepter des joueurs dans le cadre de tout accord et les arrières latéraux de Chelsea, Marcos Alonso et Davide Zappacosta, sont en cours de négociation.

Ils ont rejoint Emerson Palmeiri et Andreas Christiansen en tant que joueurs que les champions d’Europe pourraient offrir en échange – et Ciel en Italie rapportent qu’Alonso en particulier est un nom auquel l’Inter se réchauffe, avec Zappacosta.

Alonso, qui a également intéressé l’Atletico Madrid, a pris du retard sur Ben Chilwell pour une place à l’arrière gauche, tandis que Zappacosta a passé les dernières saisons en prêt, plus récemment avec Gênes.