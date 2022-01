Antonio Rudiger de Chelsea lance la Sierra Leone Educational Foundation

Le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger a lancé jeudi une fondation éducative pour soutenir l’alphabétisation sportive en Sierra Leone, le pays d’Afrique de l’Ouest où sa mère est née. Rudiger, 28 ans, est arrivé lundi lors de la trêve internationale de la Premier League. « C’est un immense plaisir pour moi et ma famille d’être ici, je ne me vois pas comme une superstar parce que mes parents me disent toujours d’être humble – c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui », a déclaré Rudiger.

« Pour moi, cette fondation signifie beaucoup, parce que je ne veux pas que ce soit un one-man show, je veux que ce soit quelque chose que nous tous – surtout la jeune génération et la communauté – pouvons admirer », a-t-il ajouté. .

Rudiger, né à Berlin, qui compte 49 sélections pour l’Allemagne, a partagé un clip sur son compte Twitter plus tôt dans la semaine avec la légende : « Je suis sans voix – ces gens sont fous.

« Merci du fond du cœur pour cet accueil chaleureux, Sierra Leone. Que Dieu vous bénisse tous. »

Depuis son arrivée, il a regardé jouer le Sierra Leone Amputee Football Club, incitant la star à dire « la vie n’est pas une question d’espoir, c’est la foi en la réalisation de vos rêves par vous-même ».

Il s’est souvent prononcé contre le racisme dans le sport, notamment après un match contre Tottenham en février 2020.

En 2021, il écrit un article pour The Players’ Tribune, intitulé « Cet article ne résoudra pas le racisme dans le football ».

Lors de l’annonce jeudi, il était accompagné de sa mère et de ses frères alors qu’ils chantaient une chanson chrétienne, « Mon Dieu, je suis très reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi », sous les applaudissements.

La cérémonie s’est terminée par une promesse de don de 40 000 $ (36 000 euros) de Rudiger et une vente aux enchères pour son maillot n ° 2 de Chelsea dédicacé qui s’est vendu à un fan pour 2 000 $.

