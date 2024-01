Antonio Pierce embauché comme entraîneur des Raiders : quelle est la prochaine étape, buzz de la NFL

HENDERSON, Nevada – Les Raiders de Las Vegas s’efforcent de retirer officiellement le titre intérimaire du titre d’Antonio Pierce et de faire de lui l’entraîneur à temps plein de l’organisation, ont déclaré vendredi des sources à Adam Schefter d’ESPN.

Pierce, 45 ans, a été promu entraîneur des secondeurs à la suite du licenciement de Josh McDaniels la nuit d’Halloween. Il a revigoré un vestiaire des Raiders alors austère avec des célébrations de cigares après la victoire, et son adhésion à la culture de l’équipe a recueilli le soutien des joueurs et des anciens élèves. Las Vegas est allé 5-4 pour terminer la saison.

Sa mentalité de joueur lui vient du fait qu’il a joué comme secondeur dans la NFL pendant neuf saisons avec Washington (2001-04) et les Giants de New York (2005-09), remportant les honneurs du Pro Bowl en 2006. Il a également été un membre clé de l’équipe des Giants. qui a battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, alors invaincus, lors du Super Bowl XLII.

Pourtant, après avoir terminé 8-9, les Raiders ont deux records de victoires et deux participations aux séries éliminatoires – après les saisons 2016 et 2021 – depuis leur apparition au Super Bowl XXXVII en janvier 2003.

Pierce est le septième entraîneur (régulier et intérimaire) que le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a embauché depuis qu’il a pris le contrôle de la franchise après le décès de son père Al Davis en 2011, aux côtés de Dennis Allen, Tony Sparano, Jack Del Rio, Jon Gruden, Rich Bisaccia et McDaniels.

En y regardant de plus près, le journaliste des Raiders, Paul Gutierrez, répond à quatre grandes questions sur l’embauche de Pierce, y compris ce qui va suivre. Le journaliste national Jeremy Fowler parle de ce qu’il entend à propos de l’embauche, et l’analyste du repêchage Matt Miller le présente au repêchage. Enfin, l’analyste du front office Mike Tannenbaum note l’embauche.

Pourquoi les Raiders ont-ils décidé de rester avec Pierce au lieu de rechercher un plus grand nom extérieur ?

Gutiérrez : Mark Davis a déjà emprunté la voie des entraîneurs de rock stars avec Gruden et McDaniels. Ni l’un ni l’autre ne s’est particulièrement bien passé, pour différentes raisons.

Pierce comprend la mystique, la culture et l’héritage des Raiders, ayant grandi à Compton, en Californie, et fan des Silver and Black lorsque l’équipe jouait au Los Angeles Memorial Coliseum voisin dans les années 1980 et au début des années 90. Il a bien joué cette carte, compte tenu de l’importance d’être un Raider pour Davis.

Pierce et le directeur général par intérim Champ Kelly a présenté une masterclass en tant que telle, invitant autant de joueurs des Hall of Fame Raiders dans les vestiaires d’après-match pour aider la classe actuelle à célébrer la victoire de fin de saison contre les Broncos. De Marcus Allen à Mike Haynes en passant par Charles Woodson, Richard Seymour, Jim Otto, Ted Hendricks et Jim Plunkett, double champion du Super Bowl, sans oublier les Gold Jackets Tom Flores et Fred Biletnikoff qui regardent avec approbation depuis les suites de luxe.

Là encore, comme Pierce lui-même l’a dit, il espérait avoir « mérité » le poste, plutôt qu’il l’avait « mérité ». Sémantique? Peut-être, mais c’est vrai. Pierce a changé la culture et l’ambiance et a gagné des matchs. Avoir une fiche de 5-4 et rater les séries éliminatoires peut ne pas sembler si grave, mais Pierce a eu les Raiders à chaque match – même celui qu’ils ont perdu par deux touchés contre les Chiefs de Kansas City, ils menaient 14-0 – et ils ont remporté des victoires réconfortantes contre les Giants de New York (30-6), les Chargers de Los Angeles (63-21), les Chiefs (20-14) et les Broncos de Denver (27-14) tout en allant 3-1 contre l’AFC West.

Et la défense, pour la première fois depuis des lustres, était la carte de visite des Raiders. Parlez du respect et de l’honneur de la mystique, de la culture et du patrimoine de Silver and Blackdom.

Quelle influence les joueurs des Raiders ont-ils eu sur l’embauche de Pierce ?

Gutiérrez : Je vais répondre à votre question par l’une des miennes : comment les All-Pros Davante Adams, Josh Jacobs et le triple Pro Bowler Maxx Crosby, qui est allé jusqu’à insinuer sur son podcast il demanderait un échange si Pierce n’était pas retenu, voire serait ignoré ?

Peut-être que Davis a appris il y a deux ans, lorsque des joueurs, dont Crosby, se sont ouvertement opposés à Bisaccia en vain, car Davis voulait un entraîneur X et O à McDaniels plutôt qu’un leader du vestiaire comme Bisaccia. Ce n’est pas que Davis regrettait de ne pas avoir embauché Bisaccia ; c’était plutôt qu’il aurait aimé avoir pris une meilleure température du vestiaire.

Même si les souhaits des joueurs n’ont peut-être pas été ce qui a mis Pierce au-dessus du bord, ils représentaient assurément une plus grande part du gâteau décisionnel cette fois-ci. D’Adams disant que son « vote » était pour Pierce et qu’il « traverserait un mur pour cet homme », à Jacobs, un agent libre en attente, affirmant que le retour de Pierce serait un facteur s’il choisissait de re-signer avec Las Vegas. à, oui, le flex de Crosby – qui pourrait être interprété comme une menace voilée qui compromet peut-être Pierce. Tous étaient des facteurs.

L’embauche de Pierce influencera-t-elle leur prochaine décision chez GM ?

Gutiérrez : La NFL a toujours adopté une approche rétrograde selon laquelle les entraîneurs ont plus de poids que leurs supposés supérieurs et, dans certains cas, ont leur mot à dire dans l’embauche de leurs prétendus patrons. Pierce étant embauché avant un directeur général suggérerait une poursuite de cette tendance. Même avec l’histoire récente.

Considérez : lorsque Gruden a démissionné en octobre 2021 à la suite de son scandale par courrier électronique et que Bisaccia a été élevé au poste d’entraîneur par intérim, Davis a déclaré à ESPN.com, alors directeur général, Mike Mayock, aurait un pourcentage d’avantage de 51/49 sur les questions de personnel par rapport à l’entraîneur. Davis a maintenu cette position pour le directeur général Dave Ziegler plutôt que pour McDaniels et semblait au départ plus enthousiasmé par la perspective de Kelly comme directeur général par intérim que par Pierce en tant qu’entraîneur par intérim.

Ces sentiments et ces rôles ont-ils été inversés ? C’est difficile à dire parce que Kelly et Pierce semblent connectés à la hanche. Là encore, Ziegler et McDaniels l’étaient aussi, et vous avez vu comment cela a fonctionné.

Pierce a développé un lien avec la recrue QB Aidan O’Connell. Cette embauche indique-t-elle qu’O’Connell est le QB1 des Raiders pour 2024 ?

Gutiérrez : Seulement si les Raiders ne font rien sur le marché actuel des QB ou lors du repêchage. Donc, en un mot… non. Écoutez-moi cependant : oui, Pierce a appelé O’Connell son “BFF” dans l’un des premiers articles de presse. Et bien sûr, il semblait que Pierce avait fait échouer sa candidature en restant avec le quatrième tour erratique et immobile lors d’une défaite 3-0 à domicile contre les Vikings du Minnesota. Mais O’Connell a rebondi avec huit passes de touché et aucune interception lors des quatre derniers matchs de Las Vegas.

Pourtant, Pierce, qui a mis sur le banc Jimmy Garoppolo, vétérinaire cher mais souvent blessé, en faveur d’O’Connell – sans aucun doute avec la bénédiction de Davis – n’irait pas jusqu’à dire que O’Connell serait le gars qui partirait. avant. Au lieu de cela, Pierce a déclaré qu’il en avait fait assez pour être « en considération » pour être le titulaire à l’avenir.

Les Raiders, qui sont susceptibles de se séparer de Garoppolo et de son contrat coûteux, sont toujours à la recherche d’un quart-arrière de franchise, un an après avoir quitté le partant de neuf ans Derek Carr. Kelly était avec les Bears lorsqu’ils ont repêché Justin Fields, qui est toujours sous son contrat de recrue. Fields, un candidat potentiel à un échange, sera sous contrôle financier au cours des deux prochaines saisons.

Les Raiders ont le 13e choix au classement général lors du repêchage d’avril, mais les trois meilleurs espoirs QB – celui de l’USC Caleb WilliamsCaroline du Nord Drake Maye et les LSU Jayden Daniels — tous semblent partis depuis longtemps avant leur sélection. La prochaine vague de QB – celle de Washington Michael Penix Jr.celui de l’Oregon Bo Nix et celui du Michigan J.J. McCarthy — pourrait être parti d’ici là aussi.

La rédaction d’un quart-arrière nécessite probablement un échange, mais à quel prix ? Et gardez ceci à l’esprit : s’il existe un lien entre Kelly et Fields, il existe un lien entre Pierce et Daniels. Pierce a recruté Daniels dans sa première école, Arizona State, et le vainqueur du trophée Heisman a crié à Pierce son discours d’acceptation. Daniels était dans les vestiaires de Las Vegas pour soutenir Pierce, partageant le même air rempli de fumée de cigare avec les légendes des Raiders après la finale de la saison. Restez à l’écoute.

Qu’entendez-vous dans la ligue sur l’embauche ?

Chasseur: Certaines sources de l’industrie pensaient que les Raiders étaient intéressés par Jim Harbaugh, mais ce qui n’était pas clair, c’était son niveau d’intérêt pour ce travail et jusqu’où Vegas aurait été prêt à aller, et d’une manière qui pourrait risquer de s’aliéner Pierce.

Deux questions majeures : Pierce a-t-il utilisé l’effet de levier du soutien des vestiaires pour obtenir un contrat à long terme ? Et qui sera son coordinateur offensif ? De plus, alors que les Raiders se concentraient sur la conclusion d’un accord pour Pierce, Las Vegas doit maintenant s’occuper du poste de directeur général. Le champion directeur général par intérim Kelly est fermement dans le mix.

Si les Raiders décident d’emprunter la voie du repêchage pour s’adresser au QB, qui pourrait être là au n°13 pour Pierce ?

Meunier: Il est peu probable qu’il soit l’un des trois meilleurs quarts-arrières de l’USC. Caleb WilliamsCaroline du Nord Drake Maye et les LSU Jayden Daniels — serait là au n°13, mais l’appelant du Michigan J.J. McCarthy serait une option intéressante. Le système des Wolverines s’est concentré sur la course du ballon, mais McCarthy est un passeur efficace (88,2 QBR), a une grande mobilité et montre suffisamment de force dans les bras pour ouvrir le terrain à la fois verticalement et horizontalement.

À 20 ans, McCarthy a le temps et l’espace de se développer, mais sa ténacité, son leadership et ses qualités de mouvement sont la raison pour laquelle les recruteurs l’aiment au premier tour. Sa capacité à double menace et sa volonté de jouer tout de suite seraient attrayants pour Pierce si il accompagne un quart-arrière au premier tour. Les Raiders ont marqué le moins de points de l’AFC Ouest, et ils ont besoin d’un quart-arrière capable de créer par lui-même pour suivre le rythme. En tant qu’ancien secondeur, Pierce connaît le stress que la mobilité sous le centre exerce sur une défense, donc McCarthy au n°13 est un choix intrigant.

Comment noteriez-vous cette embauche ?

Tannenbaum : B. Pierce a obtenu ce poste grâce aux Raiders…