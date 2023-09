Antonio Guterres : « Un risque énorme » de fracture majeure dans le système mondial | Les Nations Unies

Le secrétaire général de l’ONU met en garde contre le découplage de l’économie mondiale et discute d’autres questions qui éclipsent le sommet indien du G20.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a accueilli les 20 plus grandes économies mondiales à New Delhi.

Le bloc du G20 représente plus de 80 pour cent du produit intérieur brut mondial et 75 pour cent du commerce international. Mais alors que la communauté internationale est de plus en plus confrontée à des intérêts opposés et à des dynamiques géopolitiques, nombreux sont ceux qui se demandent si cela sert à quelque chose.

Le secrétaire général des Nations Unies a pour mandat d’aider à résoudre les situations menaçant la paix et la sécurité mondiales.

Un sommet éclipsé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une économie mondiale en difficulté et une crise climatique croissante peut-il déterminer l’agenda mondial ?

Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, s’entretient avec Al Jazeera.