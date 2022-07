António Guterres met en garde contre le “suicide” climatique alors que la vague de chaleur frappe l’Europe

“Ce qui me trouble le plus, c’est que, face à cette crise mondiale, nous ne parvenons pas à travailler ensemble en tant que communauté multilatérale. Les nations continuent de jouer le jeu du blâme au lieu d’assumer la responsabilité de notre avenir collectif. Nous ne pouvons pas continuer ainsi”, a déclaré António Guterres. .

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, s’adresse aux journalistes après une rencontre avec le Premier ministre britannique Boris Johnson pour des discussions sur le changement climatique lors de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, au siège des Nations Unies à New York, le 20 septembre 2021.

Le chef des Nations Unies a présenté une approche à plusieurs volets pour répondre au changement climatique dès maintenant. Les pays doivent réduire leurs émissions en éliminant le charbon et en s’orientant vers des sources d’énergie sans émissions, comme les énergies renouvelables. Deuxièmement, il faut se concentrer davantage sur l’adaptation en toute sécurité aux risques.

Troisièmement, les pays riches et développés doivent tenir leurs engagements pour aider les pays sous-développés à accéder au financement dont ils ont besoin pour lutter contre le changement climatique. “Les habitants d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Amérique centrale et du Sud sont 15 fois plus susceptibles de mourir d’événements météorologiques extrêmes”, a déclaré António Guterres. “Cette grande injustice ne peut pas persister.”

Sur ce front, Guterres a déclaré qu’il devrait y avoir un système en place pour répondre aux pertes et dommages climatiques qui affectent déjà les plus pauvres et les plus vulnérables.