Antonio Guterres expose sa vision pour un deuxième mandat en tant que chef de l’ONU

Dans sa présentation d’ouverture, Guterres a brossé un tableau sombre d’un monde où «de plus en plus de gens vivent dans leur propre chambre d’écho … (et) sont attirés par la désinformation, le populisme, l’extrémisme, la xénophobie et le racisme». Il l’a appelé «une sorte d’ère post-illumination qui a nourri des systèmes de croyance irrationnels, voire nihilistes, répandant la peur, niant la science et la vérité». Et il a réitéré son avertissement concernant «la nouvelle fracture géostratégique et les relations de pouvoir dysfonctionnelles, qui rendent la coopération internationale infiniment plus difficile à un moment où nous en avons le plus besoin».