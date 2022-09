Antonio Guterres dit que le monde est en péril

NATIONS UNIES – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fait une sombre évaluation des affaires mondiales mardi dans un discours d’ouverture de la réunion annuelle de haut niveau à New York.

“Notre monde est en péril et paralysé”, a déclaré Guterres aux dirigeants mondiaux présents à la 77e Assemblée générale des Nations Unies, qui s’est rendue en personne cette semaine pour la première fois en trois ans.

“Nous sommes bloqués dans un dysfonctionnement mondial colossal”, a-t-il déclaré, ajoutant que la communauté internationale “n’est pas prête ou disposée à relever” les défis auxquels elle est confrontée, notamment le changement climatique, la pauvreté et la guerre.

“La Charte des Nations Unies et les idéaux qu’elle représente sont en danger et nous avons le devoir d’agir”, a ajouté António Guterres.

Ces remarques interviennent alors que l’Europe est aux prises avec peut-être son plus grand conflit militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a révélé des fissures entre les grandes puissances sur la manière de dissuader la Russie, de soutenir l’Ukraine et d’atténuer les conséquences de la guerre.

En février, les troupes russes ont lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine après près de cinq mois de renforcement militaire progressif le long des frontières de son ex-voisin soviétique.

La guerre de la Russie en Ukraine, qui dure depuis plus de 200 jours, a exacerbé une crise alimentaire mondiale déjà mise à rude épreuve par les défis climatiques et les chaînes d’approvisionnement perturbées. Le conflit a coûté la vie à plus de 6 000 civils et a réduit en ruines des villes ukrainiennes autrefois industrieuses.