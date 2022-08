Antonio Giovinazzi participera aux séances d’essais F1 avec Haas

L’Italien Antonio Giovinazzi participera aux séances d’essais libres vendredi avec Haas lors des Grands Prix d’Italie et des États-Unis, a annoncé lundi l’équipe de Formule 1 propulsée par Ferrari.

Giovinazzi, 28 ans, est le pilote de réserve Ferrari et a concouru pour Dragon Penske dans la série de Formule E électrique depuis qu’il a perdu son siège de F1 chez Alfa Romeo à la fin de la saison dernière.

A LIRE AUSSI | Tyson Fury appelle à l’action contre le crime au couteau après que son cousin a été poignardé à mort

“Ferrari tenait à donner à Antonio du temps de siège dans une voiture de Formule 1 aux spécifications actuelles lors d’un week-end de course et nous étions naturellement heureux de l’aider”, a déclaré le patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner.

Giovinazzi a participé à 62 courses de Formule 1 et remplacera respectivement Mick Schumacher et Kevin Magnussen lors des séances d’ouverture à Monza et Austin, au Texas.

Les équipes de Formule 1 sont obligées de confier deux séances d’essais aux jeunes pilotes, ou à ceux qui ont une course limitée en F1, et Haas devra encore le faire compte tenu du niveau d’expérience de Giovinazzi.

La réserve brésilienne-américaine Pietro Fittipaldi devrait prendre ces créneaux.

“Je suis tellement content d’avoir la chance de piloter à nouveau lors des sessions officielles de F1”, a déclaré Giovinazzi, qui a participé à sept premiers essais libres avec Haas en 2017.

“Ce sera l’occasion de se familiariser avec les voitures de nouvelle génération, c’est la meilleure façon d’être prêt si j’étais appelé comme pilote de réserve.”

Haas pourrait également être à la recherche d’un pilote pour 2023, avec Mick Schumacher, soutenu par Ferrari, en rupture de contrat à la fin de cette saison.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici