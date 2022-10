Antonio Conte vise les «dommages» du VAR alors que les Spurs attendent les progrès de la Ligue des champions

Le manager de Tottenham, Antonio Conte, a déclaré que le VAR faisait “des dégâts” au football après avoir été expulsé pour avoir protesté contre la grève du temps d’arrêt refusée par Harry Kane lors d’un match nul 1-1 avec le Sporting Lisbon mercredi.

Les Spurs semblaient prêts pour les 16 derniers matchs de la Ligue des champions lorsque le capitaine anglais a marqué à la 95e minute.

Mais après un examen de plus de trois minutes, le but a été refusé pour hors-jeu, déclenchant la fureur de Conte.

L’Italien a reçu un carton rouge de l’arbitre néerlandais Danny Makkelie, ce qui signifie qu’il sera probablement banni de la ligne de touche lors de la visite de Tottenham à Marseille mardi.

Les hommes de Conte mènent toujours le Groupe D avec un point d’avance sur le Sporting et l’Eintracht Francfort, mais les quatre équipes de la section peuvent encore se qualifier.

Un point suffira aux Spurs du sud de la France pour progresser, tandis que le Sporting n’a également besoin que d’un match nul pour se qualifier lorsqu’il accueillera Francfort.

“Je pense que VAR crée beaucoup de dégâts”, a déclaré Conte à BT Sport.

« Je veux voir si on est dans un autre grand stade, une autre grande équipe, s’ils sont prêts à refuser ce type de but ?

“Quand vous inventez ce genre de situation, c’est incroyable. Vous créez beaucoup de dégâts aux clubs.

Tottenham avait été contraint de revenir par derrière après que l’ancien attaquant des Spurs Marcus Edwards ait ouvert le score pour le Sporting.

Rodrigo Bentancur égalisait à 10 minutes de la fin et les locaux pensaient avoir arraché la victoire à la mort.

Kane a été jugé juste devant le ballon de la tête d’Emerson Royal malgré le fait que le Brésilien ait dirigé le ballon vers l’arrière avant qu’il ne frappe un défenseur du Sporting.

– ‘Aucune idée’ –

“Quelques-uns d’entre nous n’ont aucune idée de ce qui s’est passé”, a déclaré le défenseur de Tottenham Matt Doherty.

“Je pensais que parce qu’il est allé en arrière et a touché un défenseur, c’était une phase de jeu différente. Je vais devoir regarder le livret de règles.

« Si nous sommes honnêtes, nous n’avons pas très bien joué. Nous sommes en tête du groupe. Ce n’est pas comme ça que nous voulions que la nuit se passe, mais c’est toujours entre nos mains.

Un point était le moins que le Sporting méritait après avoir profité des meilleures occasions jusqu’aux phases finales.

Conte a appelé le conseil d’administration des Spurs à renforcer davantage son équipe lors de la fenêtre de transfert de janvier après que des défaites consécutives aient freiné leur brillant début de saison en Premier League.

Cependant, c’est un diplômé de l’académie de Tottenham écarté par le club à un jeune âge qui a été la vedette des 45 premières minutes.

Edwards n’a fait qu’une seule apparition pour son club d’enfance avant de partir faire carrière au Portugal, d’abord avec Vitoria Guimaraes, avant de passer au Sporting et de revenir hanter son ancien club d’une belle frappe dans la lucarne à la 22e minute.

Alors que les hôtes s’efforçaient de trouver un moyen de revenir dans le match sans les blessés Dejan Kulusevki et Richarlison, le Sporting aurait dû être hors de vue.

Hugo Lloris a fait amende honorable pour toute question sur son positionnement pour le premier but pour sauver un tête-à-tête avec Flavio Nazinho.

Quelques instants plus tard, Nazinho s’est échappé avec le but béant après que Lloris ait paré l’effort initial de Pedro Porro.

Le patron du Sporting Ruben Amorim a rapidement eu la tête entre les mains alors que Bentancur a devancé le gardien de but Antonio Adan pour prendre la tête dans le coin d’Ivan Perisic.

Eric Dier aurait alors dû suivre l’exemple d’Edwards pour venir hanter son ancien club.

Deux fois, le défenseur anglais a dirigé de larges occasions glorieuses à bout portant.

Le Sporting avait gardé Harry Kane et Son Heung-min silencieux pendant les 90 minutes et avait obtenu un sursis à la mort lorsque Kane a vu le but de quitter Tottenham avec du travail à faire à Marseille dans six jours.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici