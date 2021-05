Antonio Conte veut éviter les «  mauvaises surprises  » à Crotone en tant que titre de l’Inter Milan Eye

Antonio Conte a averti l’Inter Milan d’éviter de créer de «mauvaises surprises» alors que son équipe cherche à remporter le titre de Serie A ce week-end à Crotone.

Le match de samedi dans le sud profond de l’Italie oppose les leaders de la Serie A, proches de leur premier titre en championnat depuis 2010, contre l’équipe du bas qui sera reléguée en cas de défaite.

« J’ai prévenu l’équipe, nous aurons besoin de faim et de méchanceté compétitive pour éviter de mauvaises surprises », a déclaré Conte lors d’une conférence de presse d’avant-match vendredi.

Si la victoire de l’Inter et la deuxième place de l’Atalanta ne parviennent pas à remporter les trois points à Sassuolo dimanche, l’Inter remportera son 19e titre de Serie A avec quatre matchs à jouer.

« Nous voulons terminer cette saison de la meilleure façon possible, ce qui serait une œuvre d’art », a déclaré le joueur de 51 ans, qui cherche à mettre fin au règne de neuf ans de son ancienne équipe de la Juventus.

«Nous avons fait un voyage extraordinaire et maintenant nous sommes prêts à conquérir quelque chose d’historique.

« Nous devons avoir le plus grand respect pour Crotone, ils voudront montrer qu’ils méritent de rester en Serie A et il n’y a pas de meilleure opportunité pour le faire que contre l’équipe première au classement. »

Avant de partir pour Crotone, le président chinois du club Steven Zhang a rencontré l’équipe.

« Il y a eu une simple salutation puisque nous ne nous étions pas vus depuis un certain temps », a déclaré Conte.

«Il nous a souhaité bonne chance aussi car le président sait très bien que nous n’avons encore rien réalisé.

«Lorsque vous approchez d’un objectif, il est inévitable que l’attente devienne quelque chose que vous devez savoir gérer.

«En ce sens, je dis que l’Inter devra jouer à l’Inter demain.

«En tout cas, tout le monde ici sait que quelque chose d’extraordinaire est sur le point d’être accompli cette année.»

Le dernier affrontement de l’Inter contre Crotone était une victoire 6-2 plus tôt cette saison, avec un triplé de Lautaro Martinez et des buts de Romelu Lukaku et Achraf Hakimi.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici