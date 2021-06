Antonio Conte : Tottenham annule son projet de nommer l’Italien comme nouvel entraîneur-chef | Actualités footballistiques

Tottenham a annulé son intention de nommer Antonio Conte comme nouvel entraîneur-chef à la suite d’une rupture des pourparlers.

Les négociations étaient au point mort vendredi soir, les Spurs étant préoccupés par certaines des demandes de Conte, notamment une réticence à travailler avec de jeunes joueurs prometteurs du club.

Selon Ciel Italie, Conte avait de gros doutes sur le fait de devenir le prochain entraîneur-chef de Tottenham et était enclin à refuser l’offre.

















Fabio Paratici, qui a quitté la Juventus le mois dernier et a travaillé avec Conte entre 2011 et 2014, reste sur le point de rejoindre les Spurs en tant que nouveau directeur sportif.

Après avoir envisagé le rôle pendant plusieurs jours, Conte n’est pas convaincu que les Spurs étaient une équipe prête à remporter des trophées immédiatement.

L’Italien a remporté cinq titres de champion au cours de la dernière décennie et est à la recherche d’un autre « projet gagnant ».

Il essayait de comprendre s’il était possible de combler l’écart avec les quatre ou cinq meilleures équipes de Premier League en peu de temps, les Spurs ayant terminé à 24 points du champion Manchester City.

Record de Conte en tant que manager de club depuis 2011 2011 Sienne 2e (P, Serie B) 2012 Juventus Champions (Série A) 2013 Juventus Champions (Série A) 2014 Juventus Champions (Série A) 2017 Chelsea Champions (Première Ligue) 2018 Chelsea 5e (Première Ligue) 2020 Inter Milan 2e (Série A) 2021 Inter Milan Champions (Série A)

Il est entendu que les Spurs ne l’auraient pas poussé à remporter des trophées.

Conte peut maintenant décider de retirer un an de la direction.

La Premier League de Tottenham se termine depuis 2011-12 2011-12 4e 2012-13 5e 2013-14 6e 2014-15 5e 2015-16 3e 2016-17 2e 2017-18 3e 2018-19 4e 2019-20 6e 2020-21 7e

Une nomination potentielle aurait marqué un retour en Angleterre pour le joueur de 51 ans trois ans après son départ de Chelsea, où il a remporté la Premier League et la FA Cup pendant deux saisons en charge.

Conte a rejoint Chelsea après l’Euro 2016 après avoir entraîné l’Italie pendant deux ans.

Les Spurs sont à la recherche d’un nouveau manager permanent depuis le limogeage de Jose Mourinho en avril. Ryan Mason a pris la direction temporaire pour le reste de la saison alors que le club a terminé septième de la Premier League.

















La semaine dernière, il est apparu que Mauricio Pochettino était en pourparlers avec les Spurs au sujet d’un retour sensationnel au club après moins de six mois à la tête du Paris Saint-Germain.

Ancelotti : Bale peut encore jouer pour le Real Madrid

Gareth Bale a marqué 16 fois en 34 apparitions dans toutes les compétitions en prêt à Tottenham cette saison



Gareth Bale revient au Real Madrid et peut y vivre une excellente saison prochaine s’il est « motivé », a déclaré le nouvel entraîneur-chef du club, Carlo Ancelotti.

Bale a passé la campagne 2020/21 en prêt à Tottenham où il a lutté pour la forme physique du match et les minutes en équipe première sous l’ancien patron des Spurs Jose Mourinho, mais l’international gallois a terminé la saison en bonne forme, marquant un triplé contre Sheffield United et deux buts contre Leicester City.

Le joueur de 31 ans, qui devrait entamer les 12 derniers mois de son contrat au Bernabeu, a déclaré qu’il révélerait ses plans futurs suite à l’implication du Pays de Galles dans les Championnats d’Europe. En mars, il a rejeté toute discussion sur une retraite après le tournoi.

Ancelotti et Bale ont remporté ensemble la Ligue des champions et la Copa del Rey en 2014 et le Gallois a marqué en finale des deux compétitions. L’Italien insiste sur le fait qu’il reste un grand admirateur de Bale et pense qu’il peut encore avoir un impact pour le Real, malgré le fait qu’il ait été gelé par le prédécesseur d’Ancelotti, Zinedine Zidane.