Antonio Conte s’exprime sur la sortie de l’Inter Milan et déclare que l’argent n’est pas la priorité

Antonio Conte a déclaré que ses plans pour l’avenir de l’Inter Milan n’avaient pas changé avant de quitter le club à la fin de la saison et a insisté sur le fait que ses choix ne seraient jamais dictés par l’argent.

Le joueur de 51 ans a mis fin à son contrat quelques jours après avoir mené l’Inter à son premier titre de Serie A en 11 ans le mois dernier.

Les médias italiens ont déclaré que la séparation était due au mécontentement de Conte concernant les plans de réduction des coûts en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus, tandis que le président de l’Inter, Steven Zhang, a expliqué plus tard qu’ils avaient « des idées différentes ».

« Je peux seulement dire que mon projet n’a jamais changé, mais cela n’aurait aucun sens de parler de ces choses maintenant », a déclaré Conte dans une interview à la Gazzetta dello Sport jeudi.

« Je ne veux pas créer de polémique ou parler de transferts. Je respecte le président Zhang et je le remercie de m’avoir choisi.

« J’aime l’Inter, l’équipe et les fans, et je souhaite sincèrement à Simone Inzaghi la meilleure des chances dans son travail. C’est un bon entraîneur capable et ambitieux et je souhaite le plus grand succès au monde Nerazzurri. »

Les honneurs de l’ancien manager de la Juventus, de l’Italie et de Chelsea comprennent quatre titres de Serie A et un de Premier League.

Il était de loin l’entraîneur le mieux payé de la ligue italienne la saison dernière avec un salaire net de 12 millions d’euros (14,6 millions de dollars) par an, mais a déclaré que l’argent n’avait jamais été une priorité.

« Le marché fixe le prix. Il est basé sur les résultats obtenus et le travail accompli au fil des ans », a-t-il déclaré.

« Si mon problème ou mon obsession était l’argent, je serais resté là où j’étais dans le passé. J’aurais accepté des compromis et peut-être obtenu des renouvellements de contrat.

« Au lieu de cela, je regarde les projets et je suis prêt à rester chez moi s’ils ne me convainquent pas. C’est une question de vision, de professionnalisme, d’honnêteté intellectuelle et de principes qui ne peuvent être ignorés. »

L’Euro 2020 démarre à Rome vendredi lorsque l’Italie de Roberto Mancini affrontera la Turquie au Stadio Olimpico. Cela fait cinq ans depuis la dernière apparition des Azzurri dans un tournoi majeur, lorsque Conte les a menés aux quarts de finale de l’Euro 2016.

« Roberto fait un excellent travail, non seulement en termes de résultats mais en réussissant à créer un groupe avec conviction, enthousiasme et cohésion », a déclaré Conte.

« Espérons que nous pourrons aller aussi loin que possible, une fois que nous aurons passé la phase de groupes, vous devrez avoir de la chance avec le tirage au sort. »

